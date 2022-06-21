超強！Nikon防水相機沉海底1年仍正常運作　港網民諗起珍寶海鮮舫

滿載港人集體回憶的珍寶海鮮舫本周日（19日）在南中國海西沙群島遇上風浪而入水沉沒，令港人極其震驚，感慨打撈機會渺茫。物品一旦在沉入海中，如果有超強潛水殼可能尚有「一線生機」，其中日本近日就有一件失而復得的喜事，1名研究藻類的研究生日前在海底找到後輩1年前丟失的Nikon防水相機，打開防水殼清理後發現仍能正常運作，大讚Nikon質素極高。消息傳至香港，網民都為失主感到高興，但同時慨嘆珍寶海鮮舫沒有潛水殼保護，加上打撈成本高昂，恐怕伴隨港人的回憶長埋深海中。



樓主在海底發現1部放入防水殼的Nikon防水相機，於是帶走檢查，最終確認是後輩1年前丟失的相機。（「SRkCCoWbQubsDDu」Twitter圖片）

珍寶海鮮舫不及相機幸運

該名研究生最近透過Twitter圖文並茂分享這則喜事，稱在海底發現1部放入防水殼的Nikon相機，於是帶走檢查，最終確認是後輩1年前在海中丟失，清理污迹後相機如常運作。樓主大讚相機的確防水，事件引來約7萬人讚好，不少香港網民更留言，「本身相機防水，再加防水殼」、「防水殼真強大」。有人則想起剛沉沒的珍寶海鮮舫，慨嘆「珍寶海鮮舫就長埋深海中」，指珍寶海鮮舫不及這部幸運。

Nikon產品標榜「四防」

事件中的相機型號是Nikon COOLPIX W300，標榜「四防」︰防水、防撞、防寒及防塵，有效像素達到1600萬，配備4K UHD影片攝錄功能，在香港的售價由2,580至3,700港元不等。