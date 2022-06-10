好痕呀！日本萌熊「激情扭囉柚」磨樹止癢　專家揭發癢真正原因

許多動物因為體型的原因，常常身體癢都不能靠自己解決，最經典的例子就是熊了，牠們因為身材魁梧，導致牠們怎麼樣都抓不到後背，不過牠們也是會用自己的方式止癢。



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富士野生動物園（富士サファリパーク）日前分享園內的棕熊，靠著佈滿鐵絲網的樹，站著上下磨蹭，就好像在跳著鋼管舞似的，看起來十分享受、著迷。園方也表示，樹上佈滿鐵絲網的主要用意本是，「防止牠用樹磨爪子」不過這些鐵絲網卻反被牠利用來抓背，似乎可以從癡迷於磨背的棕熊那聽到：「受不了了～好舒服。」

館方表示，這個動作叫做「搓背」是一年四季都看的到的動作，當時拍攝的時候，正值棕熊的長毛期，因為毛髮的生長變化會讓牠更常發癢，所以搓背的頻率就會增加。不少網友看完影片都紛紛想朝聖前往，一暏棕熊的熱舞。

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