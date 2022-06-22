大停電行樓梯返家　網民遇救護員帶裝備上40樓救人：真心respect

【大停電／屯元天】元朗擴業街中電電纜橋周二（6月21日）晚上7時許起火，導致元朗、天水圍、屯門北部大停電，大批居民受影響。有網民昨晚就在討論區發文，稱因停電影響，被迫在漆黑中行樓梯返家，途中卻遇到3名救護員帶同裝備「身水身汗」一同上樓，一問才知對方需要徒步走上40樓出勤，頓時感到非常佩服。



元朗朗屏中電電纜橋21日起火焚塌，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，事件導致16萬戶受影響。（資料圖片）

▼ 火警一刻情況 ▼



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該網民昨晚於連登討論區發文，直呼：「真心Respect（尊敬）班救護哥哥！」他指昨晚受停電影響，只能在沒有燈的環境下行樓梯回家，上樓途中他遇到3名救護員，對方同樣「身水身汗」往上走。

樓主形容當時樓梯間沒有照明燈，救護員除了徒步上樓，更要帶同大批裝備，「要搬晒啲擔架呀儀器呀」。而他一問才知，3名救護員要行到40樓出勤救人，不禁替對方感到辛苦，更從心而發感到佩服，直言：「香港好彩有你哋，辛苦晒。」

▼ 屯元天大停電 ▼



不少網民看過帖文也大讚救護員，感謝他們無論何時也盡心盡力提供緊急救援服務，同時提醒大家勿濫用救護服務，「噚日見得最多嘅就係白車同消防車」、「救護真係好好，屋企人試過call白車，佢哋係好有耐性同禮貌」、「唔使神化，保持尊重就好，每份工作都有辛苦位。辛苦時，同他們打下氣已經好好」。