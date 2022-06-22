大停電｜李丞責虎年運程書預言命中停電再瘋傳　指港將有2大問題

【大停電／李丞責】元朗中電電纜橋周二（6月21日）晚上7時許起火，導致元朗、天水圍、屯門北部大停電，引起全城關注。有網民發現，原來玄學家李丞責於去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，已指出今年虎年香港會出現關於電力的問題，今晚大停電後有關資料再瘋傳，有網民直指李丞責「神準」。

翻查資料，李丞責於書中提出了趨吉避凶方法，又指出今年香港會容易出現因雀鳥造成的交通事故，香港醫療系統亦有很大機會面臨新一輪大挑戰。



元朗、天水圍大電停▼▼▼

中電元朗宏樂街一條電纜橋6月21日晚起火，導致夏至晚的元朗、天水圍一片漆黑。（歐嘉樂攝）

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元朗、天水圍、屯門北部無預警大停電，令當區居民被「黑暗」籠罩，事件懷疑與元朗宏樂街附近的中華電力1條電纜橋起火燒至斷裂有關，但詳細原因仍待進一步調查。

大停電令新界北數十萬居民受影響，頓時成為全城焦點，有網民發現，玄學家李丞責去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，曾預言今年虎年香港會出現關於電力的問題，言猶在耳，不少網民把預言聯想到今次大停電，形容李丞責「說中了」、「勁過印度神童啦」、「真係好準！」。

翻查李丞責的《裕虎添翼》，他表示虎年香港容易受到雷擊事件影響，導致「電力供應受阻」、「網絡中斷」，也需要留意「支撐」方面的問題，例如高樓大廈、高塔、棚架、大樹、橋樑、燈柱、山泥傾瀉等，認為相關部門應及早仔細檢查，防患於未然。他又說，除了電力，由雀鳥造成的問題亦不容忽視，即鳥類與飛機、火車、汽車等碰撞造成的意外。

玄學家李丞責去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，曾預言今年虎年香港會出現關於電力的問題。

李丞責同時提出3招趨吉避凶方法，包括在雷電交加時提高安全意識，減少外出，逗留於相對安全地方，亦要預早計劃後備方案，應對電力受阻和網絡中斷問題；另外，可以在家中擺放或隨身佩戴保平安的風水小物品。

至於香港醫療系統，李丞責說有很大機會面臨新一輪大挑戰，可能是現存疾之變種、可能是新發現的疾病、可能是變種禽流感，亦不排除是被世紀病毒感染，形容情況不易對付，期望有關部門為整體醫療團隊加強防守能力，市民亦要提高衞生防護意識。

元朗中華電力電纜橋起火現場情況▼▼▼