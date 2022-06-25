恐怖虐殺！人妻遭老爺「浴室凌虐」斧頭砍頭慘死　行兇動機極心寒

嫁到異地的女子，與老爺爭執竟招致殺身之禍！巴基斯坦早前發生1宗恐怖兇殺案，38歲澳洲女子塔斯尼姆（Sajida Tasneem）婚後定居巴基斯坦，近日因教育問題想帶3名孩子返回澳洲生活，沒想到卻引來老爺不滿，2人爆發爭執後，老爺竟動殺機，在浴室內對塔斯尼姆凌虐，最終以斧頭砍頭將她殺害。據報事發時塔斯尼姆的父親亦目擊過程，目前警方已拘捕涉案男子。



塔斯尼姆因教育問題想帶3名孩子搬回澳洲生活，沒想到卻引來老爺殺機，最終被凌虐致死，（網上圖片）

綜合外媒報道，38歲澳洲女子塔斯尼姆（Sajida Tasneem）與丈夫同為工程師，婚後被婆家要求到搬到巴基斯坦定居，惟丈夫繼續在外地工作。近日為了讓3名孩子獲得更好的教育，塔斯尼姆便想帶3名孩子搬回澳洲居住，老爺得悉後與她爆發爭執。至本月11日，老爺動殺機，在家中對塔斯尼姆凌虐毆打，最終用斧頭砍頭將她擊殺。據報被塔斯尼姆的父親目擊過程，但無法阻止。

塔斯尼姆父親透露，女兒提出想搬回澳洲後，即被老爺沒收護照，事發當天他聽到老爺正在辱罵女兒，其後發現女兒陳屍浴室，嘴裏塞了一塊布。他後悔又悲痛地表示，「我女兒唯一做錯的，就是聽丈夫的話搬到巴基斯坦居住」、「她希望她的孩子在澳洲接受高等教育，而不是生活被剝奪」。

塔斯尼姆被老爺在浴室凌虐並用斧頭砍頭致死。示意圖。（Quaidian Wanderer／unsplash.com）

塔斯尼姆死後遺下3名小孩，最小的只有3歲，他們目前由塔斯尼姆在巴基斯坦的家人照顧，仍在適應沒有母親的生活。

當地警方證實已就案件拘捕1名男子，正進一步調查。澳洲外交貿易部門發言人已聯繫塔斯尼姆家屬並表示哀悼，會為他們提供協助。