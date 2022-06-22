恐怖！孕婦難產女嬰臀腳先出　醫護硬扯身首分離慘死　斷頭留子宮

自古以來生育就是婦女的大考驗，如遇上胎位不正或者醫護人員失職，就更是生關死劫！巴基斯坦有孕婦同時遇到上述2種情況，由於分娩時胎兒臀部及下肢較近骨盆，先被擠出體外，加上醫護人員經驗不足，錯誤評估情況強行拉扯，導致胎兒頭部與軀體分離，頭部被卡在體內，以極可怕的方式夭折。隨後又因沒有完善醫療設備，女子輾轉於3間醫療機構，才終於能接受手術取出孩子的斷頭。女子雖然經搶救後脫離生命危險，但卻因目睹經過而心靈受創。



巴基斯坦有孕婦因胎位不正及醫護人員失職，痛失愛女，而且女嬰死狀恐怖，令她身心受創。（非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於周日（19日），巴基斯坦塔帕卡縣（Tharparkar）1名32歲的孕婦因陣痛頻發便前往住所附近的恰赫羅鄉村健康中心（Chhachhro rural Health Centre）生產，但當時沒有婦科醫生當值，要改由其他醫護人員負責。雪上加霜的是，女嬰胎位不正，臀部及下肢較近骨盆，該孕婦用了30分鐘也無法順利產出胎兒，最後在醫護人員錯誤手法的「幫助」下，胎兒的下肢首先滑出產道，變成難產的局面。

醫護人員不但沒有跟正確程序處理臀位分娩，而且操作錯誤，「因為經驗不足，（胎兒）頭部被留在子宮內但軀幹就已被產出」。醫護人員擔心胎兒窒息遂試圖拯救，卻魯莽地抓着女嬰軀體出力猛扯，導致悲劇發生。由於胎兒頭部被卡在子宮內，不堪拉力，竟硬生生與軀幹分離。醫護人員不具備取出死嬰頭部的技術，便把女子轉到約80公里遠的醫院，但沒有事先通報。抵院後，該院表示沒有設備應付如此嚴重的情況，女子需再轉院，彼時她已情況危急。隨後，女子由家人送到另一個城市的海得拉巴市利亞卡特大學醫院（Hyderabad’s Liaquat University Hospital）急救。由於先後去了3所醫療機構才得以進行手術，延誤了救治，導致她性命垂危。

該女子雖已脫離生命危險，但因目睹胎兒斷頭，加上醫護人員在她神智不清時拍下相關照片並外傳，導致情緒出現問題。（非當事人，GettyImages）

海得拉巴利亞卡特大學醫院的西干達醫生（Prof Dr Raheel Sikandar）及其醫療團隊幫女子剖腹取出死嬰頭部，「嬰兒的臀部及雙腿發育良好，可惜是臀位產」。他指在臀位產的惡劣情況下，胎兒頭部只要留在母體內1分鐘就可能窒息致死，推斷衛生中心的醫護人員在試圖營救時強行拉扯，致胎兒頭部斷落，及後又沒有盡快取出斷頭，轉院期間女子仍持續宮縮，導致子宮破裂。信德省（Sindh）衛生部門負責人巴霍托（Dr Juman Bahoto）認為事件罕見而且嚴重，承諾會徹查此事及嚴懲負責人，現時調查有兩大方向，一是為何恰赫羅健康中心會缺乏婦科醫生及有經驗的接生人員，二是利亞卡特大學醫院竟有員工未經女子同意就拍下她體內卡嬰兒頭部的照片上傳到WhatsApp群組，對女子造成二次傷害。

據悉，現時該女子已脫離生命危險，身體正逐步康復，但因目睹胎兒斷頭加上相關照片外傳，而情緒出現問題，或需接受精神科治療。

（綜合）