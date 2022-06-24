穿山甲爬入屋！阿仔：可以養嗎？　阿媽1句回應笑翻網民　真相是…

穿山甲養起來可以進化？台灣有網民日前上傳影片，指有隻穿山甲跑入民居，片中男生更問「媽，可以養嗎？」，結果被媽媽以震撼聲線鬧「白痴」，影片隨即在網上瘋傳，網民爆笑是「從靈魂深處喊出的白痴」。不少人解釋據當地《動保法》穿山甲是不能養的，應盡快聯絡動保單位。然而，有人提到影片是經過後製，因為該段母子對話源自1段網絡迷因（meme）影片，原片是兒子發現毒蛇後問能不能養。



有網民上傳影片，指有穿山甲爬入民居。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

台灣仍棲息着稀有的穿山甲，有網民在facebook群組「爆廢公社」上傳影片，指「家裏跑來1隻穿山甲該怎辦」，片段中1隻穿山甲走入民房行去衣架附近，有男聲問「媽，可以養嗎？」，結果媽媽用爆咪音量大喝「白痴啊」。

影片令網民笑翻，當成玩寵物小精靈（精靈寶可夢／神奇寶具）頻說「養起來，會進化的」、「趕快交給神奇寶貝中心」。由於早前有女網民在野外發現穿山甲後認以為是「浣熊」，引來許多人抽水稱這隻是浣熊，「浣熊那是浣熊」。而片中媽媽的回應最令人震撼，「媽媽最後回應的怒吼超好笑」、「你媽媽應該也是個靈魂歌手」、「從靈魂深處喊出的『白痴』感動人心」。

不少人認真回應指，穿山甲在台灣中低海拔區算常見，也愈來愈不怕人，但保育類動物是不能養的，「保育類，養了肯定出事！請洽該縣市的動保處」，有人提醒如果真的要移動穿山甲，應用毛巾或戴上手套再接觸，以避牠們沾上人類氣味。

台媒指穿山甲屬保育類是不能養的，據當地《野生動物保護法》第16條，保育類野生動物得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，違者可判1年欲下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，民眾如發現穿山甲應馬上通知動保單位。

不過，有網民指出影片是合成片經過後製，因為這段對話源於網上瘋傳的迷因影片，即有男生發現「雨傘節」（銀環蛇）毒蛇後和媽媽的對話，故影片有經過加工，例如TikTok等平台就有不少發現野生動物後加上該音頻的影片，會標上「媽可以養嗎」。

（綜合）