fb好友申請被拒　男子利刀狂刺16歲少女致死　母肉身擋刀重傷

做不成網友就殺人實在匪夷所思！印度1名男子日前疑因Facebook好友申請被少女拒絕，憤而帶刀去到少女家中，謊稱派送結婚請柬騙她開門。少女不疑有詐開門取信。就在她靠近時，男子突然抽出利刃捅了她多刀，導致她當場死亡。隨後男子又與少女母親纏鬥，重傷對方後試圖自盡不果。



印度男子拉維疑因Facebook好友申請被少女索南拒絕，憤而帶刀去到少女家中捅了她多刀，導致她當場死亡。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於周日（19日）傍晚，居住在北方邦穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）的男子拉維（Ravi）特地前往約260公里遠的馬圖拉（Mathura）尋找16歲少女索南（Sonam），有預謀地奪去她的生命。

索南與家人同住在那格拉博拉村（Nagla Bohra），父親辛格（Tejveer Singh）是退伍軍人，現時在當地工廠當保安。當日拉維前往辛格家中，趁辛格上班不在家時，敲門聲稱要派送一封結婚請柬給索南，她不知喜帖內藏着利刃，毫無防備地準備接過郵件。拉維在她靠近時，突然抽出兇器捅了她多刀。

母親蘇尼塔（Sunita）聽到索南受到第一下攻擊時發出的慘叫聲，已即時跑去前門查看，但事發突然，女兒已身中多刀倒臥於血泊之中。蘇尼塔撲上去制止拉維，又以背擋刀嘗試拯救女兒，糾纏間被拉維用刀猛刺她的腰背、雙肩，身受重傷。在確定蘇尼塔失去行動能力後，拉維又用同一把染血兇刀刺入自己腹部，試圖自盡。

鄰居聽到辛格家中頻傳慘叫便即時報警及通知辛格，警察及救護員到場後發現倒臥地上的3人，但當時索南已因失血過多死去，而蘇尼塔就一息尚存，救護員趕緊把她及拉維送院。蘇尼塔傷勢嚴重，情況危急，目前仍留院救治，而拉維最終被救回一命，將要為奪去無辜少女的生命負責。

痛失愛女的辛格報案控訴拉維，據他了解，拉維行兇的原因只是因為索南沒有接受他的Facebook好友申請，令他惱羞成怒。而索南的弟弟赫曼特（Hemant）和妹妹塔努（Tanu）案發時就在家中目睹整個過程，事後塔努曾向警方表示姐姐索南生前曾與拉維在Facebook上有過交流，惟因驚嚇過度，至今未能完整表達經過。警方表示，拉維有否在社交平台糾纏索南，是其中一個調查方向。

（綜合）

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