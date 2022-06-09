印度3姐妹嫁3兄弟後竟離奇陳屍水井　家屬揭更心寒真相：是5屍7命

印度最近一戶人家有3個女兒，被發現陳屍在水井裡面，而她們的兒女也跟著一起身亡，造成5屍7命的慘劇。



至於為何會發生這樣的事情？3姊妹的父親就出面控訴，原來自己的女兒們全嫁給一戶人家的3兄弟，結果她們在夫家沒有獲得好的對待，經常受虐，還嘲諷她們「嫁妝給太少」。

3姊妹不堪受辱，最終決定一了白了結束生命。

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綜合外媒報道，3姊妹分別是25歲的卡魯（Kalu Meena）、23歲的曼塔（Mamta）、20歲的卡姆萊什（Kamlesh），3人皆與一戶人家的3兄弟結婚。大姊卡魯生下2個孩子，二姊跟三妹也都懷孕了，不過就在這個時候，3姊妹卻決定帶著孩子們輕生，最終魂斷水井，這起命案一共造成5人死亡，但事實上，包含二姊跟三妹肚子裡的寶寶，一共奪走7命。3姊妹親屬透露，她們之所以會選擇輕生，與夫家有很大的關係，因為夫家覺得她們家的嫁妝給太少，導致姊妹們在夫家獲得非人般的對待，不僅丈夫會虐待她們，就連老爺奶奶也沒在客氣。

對此，3姊妹的父親米納（Sardar Meena）就表示，女兒們的生活簡直就是人間地獄，不僅被禁止受教育，還不斷虐待她們希望獲得更多嫁妝，但事實上，米納已經給了他們很多東西，包含床、電視機和雪櫃。3姊妹其中一人死前在通訊軟體留下訊息，揭露她們為何尋死，訊息中打道：「我們不想死，但死亡總比被虐待好，我們的婚姻就是我們自殺的背後原因，我們決定一起死，因為這比每天都要死還好。」目前，死者的丈夫以及她們的老爺奶奶，都已遭到逮捕。

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