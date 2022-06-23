人間慘劇！27歲準新娘遭衝紅燈車撞到「臉骨全碎」昏迷　婚禮夢碎

人間悲劇！台灣台中早前發生駭人車台，27歲陳姓準新娘遭一部衝紅燈私家車撞到，多處骨折臉骨全碎，要入住深切治療部，至今仍處於半昏迷狀態。更甚者，陳女原本周四（6月23日）生日這天與男友共諧連理成為幸福新人，卻因車禍打亂人生計劃，即使男友想按照陳女心願在周四完成結婚「公證」，卻因陳女仍然半昏迷無法離開病房而放棄，令人心酸。



，27歲陳姓準新娘遭一部衝紅燈的車推到，多處骨折臉骨全碎，傷勢嚴重。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發6月2日下午5時許，陳女駕電單車駛經龍井中山中路跟中華路交叉路口時，被一部衝紅燈的車輛撞到，全身多處骨折，傷勢嚴重。據報陳女已至少已進行3次開刀手術，「臉骨都碎了」，而現在多個骨折地方已開刀拆線，病情稍稍好轉，且沒辦法開口應答，屬於半昏迷狀態。

陳女駕電單車駛經龍井中山中路跟中華路交叉路口時，被一部衝紅燈的車輛撞到。 （網上圖片）

至於肇事車輛上6人，事發當刻棄車逃逸，警方之後全數尋回。6人均屬「移工（外勞）」，由於「移工」在台灣不能購買車輛，警方正進一步調查。

事件中最令人心傷的，是陳女本已準備周四（6月23日）與男友步入一生另一階段，做幸福新娘，卻因這次車禍打亂了人生計劃。男友原本想按照陳女心願，於生日這天（6月23日）登記結婚，卻因為公證要求「本人」親自到場，陳女卻仍然無法離問病房而落空。

陳女本已準備周四（6月23日）與男友步入一生另一階段，做幸福新娘，卻因這次車禍打亂了人生計劃。（網上圖片）

陳女家屬則表示，已把男友當成自己家人，安慰男友婚事毋須趕急，可等待陳女康復再舉行。