未婚妻車禍亡　癡情男墳前獻特製花表愛意　1原因慘被控亂拋垃圾

墳前沒有花？美國阿拉巴馬州1名癡情男子，在去年1月未婚妻車禍喪生後，因深知對方不喜歡被剪下的鮮花，遂在她的墳前獻上附上兩人甜蜜合照的特製花床。可是這份心意有人並不領情，未婚妻父親因反對這段感情，不斷搬走花床，男子為此先後獻上10個花床以表愛意。可是未婚妻父親見1個丟1個，更為制止對方再獻花，報警要求將他拘捕，癡男最後因亂拋垃圾罪成，被罰300元美金 （約為2,340港元）及緩刑30日，他表示會提出上訴。



溫徹斯特為未婚妻特製的花床。（IG圖片）

居於美國阿拉巴馬州的32歲男子溫徹斯特（Winchester Hagans）與女友漢娜（Hannah Ford）於2019年相識，至2020年12月5日兩人訂婚，可是好景不常，1個月後即去年1月，漢娜在一場車禍中不幸去世，年僅27歲。

溫徹斯特十分傷心，為了表達對未婚妻的愛意，他在對方墳前獻花。最特別的是，溫徹斯特深知未婚妻不喜歡一支支被剪下來的花所製成的花束，於是在她的墳前放上一個用泥土種上鮮花的花床，花床圍邊則附上兩人甜蜜合照。

不過，漢娜父親一直反對兩人交往，因而丟掉女兒墳前的花床。溫徹斯特見狀又會再放上新的，兩人重覆一放一拆的動作多次。漢娜父親指溫徹斯特先後放上10個花床，有些被他丟掉，有些送回予溫徹斯特。

漢娜父親為了阻止溫徹斯特再獻花，於是報警要求警方將他拘捕。由於墓地為當地市政府所有，法例規定墳墓上禁止放置骨灰盒、盒子之類物品。溫徹斯特早前被法庭判亂拋垃圾罪成，罰款300美元及30天緩刑，以禁止他再放花床，溫徹斯特表示不會就此罷休，會提出上訴。