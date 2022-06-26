女生照胸部X光被男醫生要求脫光上衣　網民質疑性騷擾　醫院咁講

照X光可能被要求脫衣服，但這樣做適合嗎？河北1名26歲女生日前到醫院做胸透（熒光透視，X光檢查方法），單獨面對男醫生時被要求脫光上衣，但她的身上根本沒有金屬物，對方也沒提供遮掩衣物，她事後覺得不妥遂發文控訴。有網民直言事件是性騷擾，醫方應該提供薄衣服給女性病患。女生事後向院方投訴，醫院解釋是人力所限未能提供女醫護在場，認為事件屬溝通問題，該男醫生已被處分離崗7天。



內地有女生照胸部X光時被男醫生要求脫光上衣，事後覺得不妥投訴。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，河北張家口懷來縣王女士（化名）在個人社交平台爆料，她因為要申請中小學教師資格需做體驗，於6月17日到懷來縣醫院參加體檢，「教師資格證體檢男醫生讓把上衣都脫光，都說了內衣沒有鋼圈，也要脫光，也沒有提供一次性衣服，怎麼辦？」。後來她問朋友，對方說醫院應該提供專業衣服，可惜她已經照完了。

翌日王女士再上傳1張醫療糾紛投訴登記表，提到她做胸透時，男醫生要求她將上衣脫光，現場未提供任何衣服遮掩，「當時只有我和這名男醫生在場，嚴重侵犯了我們的權益，事後向縣醫院有關部門投訴打電話無人接聽」，要求醫院認真檢視是否有流程問題或醫生個人行為問題。

至本月19日，王女收到醫院3點回應：第一，醫院條件做不到有女醫護在場，故現場只有男醫生；第二，對不能提供遮掩衣物，已向院方反映；第三，對於男醫生要求女生脫去上衣，可能因排隊人多，醫生不能及時溝通，屬溝通問題，當時如接受不了，可以先不做。她說放射主任已經致歉，稱事件主要是溝通問題，該名男醫生的處罰是離崗7天。

雖有人質疑醫生動機不純，「這是性騷擾」、「7天以後繼續上班？」、「醫院的處理是在維護當事醫生」，照X光的確可能被要求脫上衣，但正常都提供到薄衣服；但部分網民覺得男醫生只是想快手完成圖個方便，應該沒有猥褻的意思。

內媒聯絡懷來縣醫院，確認投訴屬實，醫院正整改相關就診流程，該男醫生正離崗檢查，被問到做胸透時是否要脫去上衣，院方指胸透設備懷了很久，設備一直是X光機，拍上身時病人若有金屬飾件必須摘下，現在醫院已準備了病人服供女病人照X光時使用。

有內地放射科醫生指，「為胸透自身射線劑量較大，圖像品質不清晰，臨床上不作為常規的檢查項目」，現在放射科普遍用X光胸片，如上身有金屬物，如有金屬扣的衣服、有金屬的胸圍等都要脫掉。正常若患者無帶衣服，醫院應有提供病人服。

（綜合）

內地去年發生過類似事件，江蘇19歲女生到醫院做入職前體檢，已脫去胸圍，身上剩1件薄衛衣，至少連續3次告訴男醫生自己裏面已無衣服，醫生仍要求她即場脫衣。



19歲女生照X光被要求即場脫光上衣 話拍得唔清楚 男醫生被停職