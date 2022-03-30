照X光唔小心打噴嚏變靈異照？ 網民笑翻：圖片有聲　真相竟然是…

一張搞笑又靈異的照片，原來大家都看錯了方向？有台灣網民分享一張爆笑圖片，稱在照X光時不小心打噴嚏，疑因拍攝時突然低頭，意外將頭顱「拉長」，中間有白影連接，長長的像異形頭顱，不少人笑言是靈異照片，又稱「這照片有聲音」，但也勾起部份人疑問。



照片其實在年初已在Twitter瘋傳，當時許多網民點出這不是X光片，而是CT掃描，應該向左旋轉90度看，更有不少人解釋是幽閉恐懼症患者進入掃描機器封閉環境時發作，才會出現這畫面。事實上，照片由一名西班牙放射治療師於1月發布，照片單純是病人在ＣＴ掃描時抬起頭，他其後更發文斥責有人刻意誤導，將照片與幽閉恐懼症及部份迷信說法拉上關係。



有台灣女生上傳爆笑照片，稱在照X光時打噴嚏。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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有台灣女生在fb群組「爆笑公社2」發布有趣照片，稱「照X光時不小心打了個噴嚏」，照片所見，病人側身照X光，由於打噴嚏低頭動作，畫面捕捉到兩個頭顱，中間有一道白影連接，像拉長了一樣。照片隨即令網民笑翻，「這圖片有聲音」、「醫師：你腦部出現斷層」、「我以為看到水母」、「靈魂出竅嗎」，又有人上傳電影《異形》的圖片，說那頭部像異形一樣。

雖然是爆笑圖片，但也有網民感疑惑，認為X光拍攝很快，應該捕捉不到這畫面。事實上，照片在年初已在外國討論區及Twitter瘋傳，當時網民形容像「專輯封面」，質疑照片像長時間曝光，「這是CT掃描圖像而不是X光片，圖像應該向左轉90度」、「X光拍攝速度很快，不會拍到這類運動殘像」。

後來出現一個眾人信服的解釋，「這是病人患有幽閉恐懼症，而且是CT SCAN」。有網民指出，這是CT掃描初步畫面，是探查性視圖，用來確定一些參數及掃描範圍，CT掃描過程中仍會使用X光技術，但劑量及曝光會非常低，正常照X光不會有這效果。

後來有聲稱業內網民及微博醫療博主都曾解釋，照片並非X光片，而且被人旋轉了，可能是患有幽閉恐懼症的患者進行CT或MRT掃描時發作，在封閉空間下極度緊張，在檢查過程中突然想站起來，才會出現這畫面。

這答案答對了一半，在CT掃描時移動的確可產生運動殘影。有外媒核查發現，照片於今年1月20日由西班牙放射治療師 Miguel Angel De la Cámara發布，其原始帖文只稱圖片顯示病人在做CT掃描時抬起頭，這是用來測試定位的第一張圖像，持續了3秒，其後被斷章取義變成和幽閉恐懼症相關的惡作劇。他後來更發文批評有人以訛傳訛，部份人更解釋照片是「靈魂離開肉身」，扭曲了他分享照片的原意。

（綜合）