禽獸！癡漢愛美女店員　便利店熊抱壓冰箱上　4字歪理自辯超變態

會說出這種話的男人太危險了！台灣1名32歲王姓男子愛上便利店20多歲的美女店員，多次借購物去見對方，最終獸性大發，趁女店員在冰箱補貨時從後熊抱，女店員馬上將他甩開。王男道歉離開後竟未有遠去，再度趁女店員補貨時伺機熊抱，並將她壓在冰箱上，幸好女店員尖叫找來男店員將王男攔下及報警。王男被捕後竟一度否認犯罪，其後又辯稱這是「雄性本能」，他只是情不自禁。但其4字歪理未能說服法官，結果被判性騷擾防治法下的騷擾罪罪成，要拘役20天，但可易科罰金。



台灣1名便利店女店員被顧客從後熊抱2次，還強壓在冰箱上。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，基隆32歲王姓男子是無業遊民，覺得20多歲的女店員小玉（化名）樣貌身材出眾，經常到便利店購物借機見面，令店員都認得他。案情指，王男去年11月20日晚上9時去到該便利店購物，看見小玉背對着他在冰箱區內補貨，突然獸性大發走近對方身後熊抱，小玉來不及閃避被抱住，嚇得馬上將他甩開。王男收手即道歉並離去，但原來未有遠離，而是在附近徘徊觀察，尋找再次下手的機會。

過了一會，王男看到小玉重新補貨，他再走入便利店從後熊抱小玉，這次更將她壓在冰箱上似有進一步行動。千鈞一髮之際，小玉大聲尖叫求救，王男聽到叫聲後嚇得縮手，另1名男店員趕至將他攔下並報警，小玉也決定提告。

未料強抱女生當場斷正的王男，被捕後歪理連篇，一度矢口否認有犯罪，更聲稱這是「雄性本能」、「情不自禁才會如此舉動」，檢方決定依性騷擾防治法的騷擾罪起訴。

法院日前認定王男沒尊重兼侵犯小玉的身體自主權，趁對方工作時進行性騷擾行為，造成對方心理上極大不安全感，事後又未有和受害人達成和解，即使他後來認罪，仍判騷擾罪成，考慮他的學歷、經濟能力及動機等，判拘役20天，可易科罰金（以罰金代替被判處的有期徒刑）2萬台幣（約5300港元）。

（綜合）