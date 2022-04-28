便利店$15K請店員　每周6天10小時僅半個鐘食飯　網民斥搵奴隸

踏入畢業生找工作的季節，很多公司都刊登招聘告示，吸引人應徵，有便利店正聘請店舖助理，月薪15,019元，每周6天，10小時工作，其間只有半小時用膳時間，薪酬待遇隨即引起網上熱議。不少人都批評工時過長，午飯時間太趕，有網民更直斥刻薄得如同「搵奴隸」。



有便利店正聘請店舖助理，月薪15,019元，每周6天，10小時工作，其間只有半小時用膳時間。（網上圖片）

有網民在連登討論區貼出該便利店的招聘告示，包括聘請店舖助理及麵包烘焙專員，均為每周工作6天，每日10小時，中間有半小時用膳，其他褔利則包括有薪年假、勞工假、醫療卡、服務獎金及特別津貼，前者月薪15,019元，後者則只有14,324元。便利店還聘請兼職店舖助理，每小時收入42至50元。

便利店亦有聘請麵包烘焙專員，均為每周工作6天，每日10小時，中間有半小時用膳，月薪14,324元。（網上圖片）

帖文隨即引起熱議，不少網民都批評人工追不上時勢，待遇刻薄，「仲要返6日、放勞工假」、「14至15K，扣埋強積金搭車食飯，都唔夠生活」、「返十個鐘，食飯時間得半個鐘，人做㗎? 」、「返6日10個鐘萬4完全係揾奴隸，除返開57蚊一個鐘」，又稱寧願做保安或侍應，「便利店而家愈來愈多嘢做，麵包（師〕）就返得早，時間長，職業勞損，工又低過廚」、「問題係返幾耐要企足幾耐」。

不過亦有網民認為「你唔做大把人做」，始終店員毋須高學歷，「基層嚟講萬4，5都算好」。有人則估計招聘對象主要是DSE考生，「畀學生返暑期工」。

《香港01》就招聘詳情向涉事便利店查詢，正等候回覆。

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