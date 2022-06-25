母女搭港鐵獲讓座無表示　後生女質問「唔使講唔該？」惹網民激辯

讓座是美德，更是人際相處上的一門學問。有網民分享指，有次早上乘搭港鐵時，遇見有年輕女生起身讓座給另1名小朋友，心中默默讚揚她的善舉，惟其後女生質問小朋友的媽媽「讓座畀你唔使同人講唔該？」，令樓主看得目瞪口呆。女生的行為引起網民激辯，有人指「施恩莫望報」，對方未有道謝都未至於要責怪，但亦有人認為禮貌是必須學習的，該女生只是「幫人教女啫」。



樓主表示，遇見有年輕女生起身讓座給另1名小朋友，心中默默讚揚她的善舉，惟其後女生質問小朋友的媽媽「讓座畀你唔使同人講唔該？」，令樓主看得目瞪口呆。（資料圖片）

該網民在香港討論區以「地鐵讓座比人，要等對方多謝你？」為題發帖，指日前早上乘搭港鐵至九龍塘站時，見到有名媽媽拖着女兒上車，當時車廂人不算太多，但已沒有座位空缺，1名「後生女」見狀就起來讓座給小朋友，「內心讚咗佢一下」。

惟小朋友坐下後，後生女一直望實其媽媽，後來更拍她說「讓座畀你唔使同人講唔該㗎？」，樓主聽到這句話都傻眼了，「不過我要落車就唔知後續係點」。樓主認為有人讓座予自己，禮貌上的確要道謝，但「對方冇講都未至於要走去同人哋講點解唔講唔該掛」。

小朋友坐下後，後生女一直望實其媽媽，後來更拍她說「讓座畀你唔使同人講唔該㗎？」。（《Legal High》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民認同樓主的睇法，「如果要求有回報，就唔好做啦，多舊魚」、「做該做的事，轉身瀟灑離開」、「咁樣做似落咗阿媽面多啲」；不過有人認為被讓座要道歉是基本事，「讓座畀你講聲唔該係應該，有咩好批判呢？」、「本身讓座冇期待對方感謝你，但坐得理所當然而且毫無示意的確會令人反感」、「佢未必係等人講多謝，只係嘲諷對方無家教」；亦有網民指，讓座問題令人煩惱，「所以唔坐最好，唔使讓人又唔使人讓」。