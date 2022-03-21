視障者坐關愛座遭阿伯逼讓座：盲人就可這樣？　霸氣反擊網民激讚

關愛座問題常常引起爭議，在台灣，近日就有1名老翁乘搭捷運時，不滿年輕的視障者坐在關愛座（台灣稱博愛座），竟要求對方讓座，但視障者拒絕。老翁隨後更出手想搶走視障者拐杖，不斷重複質問：「你盲人就可以這樣？」視障者則揮動拐杖回擊，最終站長到場調停才結束事件。片段於網上廣傳，大批網民直斥老翁「倚老賣老」，強調關愛座是讓有需要人士使用，並非「老人專用座」，又讚視障者未有畏懼據理力爭。



在台灣，有一名老翁搭捷運時不滿年輕的視障者坐在關愛座（台灣稱博愛座），竟要求對方讓座。（網上片段截圖）

事發上周六（3月19日）晚上約8時，老翁乘搭捷運時，見到有1名年輕的視障者坐在關愛座，但他認為自己是年老長者，更有資格坐關愛座，遂要求視障者讓座，惟視障者未有答允，雙方爆發口角。

老翁隨後更出手想搶走視障者拐杖，並不斷斥責「你盲人就可以這樣？」，視障者不甘示弱揮動拐杖回擊，回話「你老人先打人的好不好？」。兩人爭吵愈來愈激烈，其他乘客勸止不果，最終等站長到場調停才結束。

公共交通工具上的關愛座，經常因讓座問題引起爭議。（資料圖片）

片段於網上廣傳，不少網民批評老翁「倚老賣老」，強調關愛座是讓有需要人士使用，並非「老人專用座」。也有網民認為應互諒互讓，「有空位大家都可以坐」。另有網民笑言，這樣一鬧捷運已經過好幾站，「看來老翁也不是太需要坐關愛座」。

同場加映：搭西鐵超逼人 老人家手肘狂撞港女生背脊 熱心男一舉動超窩心



搭西鐵超逼人 老人家手肘狂撞港女生背脊 熱心男一舉動超窩心

+ 4

同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼



+ 22

同場加映：婆婆摷垃圾桶撿剩飯 熱心男諗計贈飯兼暗藏$500

