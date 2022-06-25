前男友踩場！美女新娘結婚了　9男拉橫額贈慶　真相曝光獲讚識玩

很多人為免尷尬，分手後都跟前度不相往來，特別是結婚大日子，就更加謝絕前度出席道賀。不過內地網絡熱傳1段婚禮影片，顯示1名新娘竟獲9名「前男友」到場祝賀，並高調拉起橫額寫道「全體前男友祝婷姐新婚快樂」，甚至與新娘大合照。網民都表示隔着屏幕都感受到現場的尷尬，又紛紛討論新娘口味的變化。不過事件真相隨即曝光，原來9名「前男友」是新娘從小到大一起玩的男同學，只是一場熱鬧的玩笑，當然無損一對新人的感情。



9名「前男友」高舉底黃字的長條橫額，寫道「全體前男友祝婷姐新婚快樂」，他們一字排開舉起韓式心型手勢與新娘合照。（影片截圖）

從影片可見，婚禮本周三（22日）於廣東梅州舉行，當時9名「前男友」高舉紅底黃字的長條橫額，寫道「全體前男友祝婷姐新婚快樂」，他們一字排開舉起韓式心型手勢，有人則捧着「前男友桌」的牌子顯得情緒高漲，而成為人妻的美女新娘站在中間傻笑，新郎則沒有入鏡。

影片一出隨即引起網民熱烈討論，有網民直言看過新娘的外貌，完全明白到她的能耐，但再看歷任前男友的樣子，則不禁暗嘲「新娘的口味真的獨特」。有網民就擔心前男友高調踩場，新郎會如何應對，「求老公心理陰影面積」、「結婚時給離婚下了一顆雷？」。

不過發布影片者其後補充指，該男生們其實是新娘從小一起長大的同學，並不是真的有這麼多前男朋友。有網民知道真相後都表示，這祝褔橋段充滿創意，肯好新郎新娘都是玩得之人，而且能一起前來祝賀都很難得，「結婚的時候還能找到9個一起長大的男同學來參加婚禮，這也是很牛的」，但亦有人抱有懷疑，「9個前男友中肯定有幾個真的」、「其實也其中有人悄悄地愛着她啦」、「怎麼全是男閨密呢……」。