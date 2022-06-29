公屋裝修｜20萬購租置單位　猶疑應否花40萬大翻新：貴過買嘅錢

單位殘舊了都會想大翻新一下，不過裝修費用有時都幾「乸脷」。有公屋業主20年前透過「租者置其屋計劃」以20萬元購入單位，住足35年都未曾翻新，近日則考慮花40萬元進行全屋大裝修，但認為裝修費比單位的樓價更貴而感到不值，令他不知如何是好。



有公屋業主20年前透過「租者置其屋計劃」以20萬元購入單位，近日則考慮花40萬元進行全屋大裝修，但認為裝修費比單位更貴而感到不值。（資料圖片）

該業主在香港討論區以「拎40萬出嚟裝修間公屋會唔會好過份？」 發帖，指20年前花了20萬購入1個400多呎的公屋單位，而住在該單位35年從沒翻新過，因而正考慮應否花40萬元作全屋大裝修，惟「全屋大裝修仲貴過買既價錢，好似好唔抵咁」。他又補充稱手頭上只有百多萬元，無力購入私樓，而人工亦太低過不了壓力測試，因而灰爆表示「唔通註定我一世都住公屋」。

樓主補充稱手頭上只有百多萬元，無力購入私樓，而人工亦太低過不了壓力測試，因而灰爆表示「唔通註定我一世都住公屋」。（資料圖片）

網民都紛紛留言給予意見，有人認為如果打算長住下去，花數十萬元裝修都是可行，「住過世㗎喎！」、「錢使咗先係自己嘅」，但亦有人認為公屋一般樓宇質素欠佳，不要花幾十萬裝修，「樓上隨時漏水，又或者樓下話你漏水，到時你的裝修會大大破壞」、「公屋整到舒服便可，唔使咁靚」。

有網民則建議，將公屋單位賣出再租樓住或買私樓，以改善居住環境，「而家啲公屋賣出去都200幾萬啦」、「賣咗佢夠首期買舊私樓啦」。