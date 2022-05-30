公屋簡約北歐設計費25萬　1個技巧提升單位休閒空間感｜裝修實例

隨著不同公居屋相繼落成，又到了大量戶主煩惱怎樣設計蝸居的時候了。今日裝修佬帶大家看看公屋、居屋4-5人單位的北歐風設計示範，讓你在人煙稠密的香港也能感受北歐的恬靜和安逸！



北歐風一向予人閒適的感覺，要在空間有限的公屋營造北歐風的休閒與放鬆，確實需要一點小技巧。（裝修佬提供）

公屋4-5人單位 裝修風格推薦

北歐風一向予人閒適的感覺，簡潔與貼近自然的氛圍，長期得到世界各地人們的追捧。純白色的牆面、木地板、簡約家具、綠意盎然的小裝飾往往都能籠絡人心。不過，要在空間有限的公屋營造北歐風的休閒與放鬆，確實需要一點小技巧。

今次介紹的單位以政府新型公居屋為藍本，全屋以白色為基調，配以同色系牆身、家具及木紋櫃，帶給住戶與繁重生活截然不同的輕透感。如果你也有意把居所「北歐化」，就要好好收藏這個設計示範啦！

客飯廳盡顯北歐氣息

客飯廳的佈局鮮明，靠窗位置放置梳化，近門口位置作飯廳設計。從客廳已可見多種北歐風元素，如簡潔利落線條的桌椅展現輕盈舒適感；又如垂掛的吊燈，透過將照明位置降低來放低人的視線，柔化細小空間的壓迫感，營造放鬆柔軟氛圍。

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3房間隔 一家5口也適用

4-5人單位的格局一般只作兩房佈局，本單位的設計師以一家五口居住為考量，這次劃分了3個房間。原則靠窗的左右兩端設有凹位，正好用作主人房及小朋友睡房。另外，設計師亦在門口近飯廳位置設計出一間細房。

主人房的空間充足，能擺放一張雙人床之餘，設計師亦略花心思地在旁邊的曲尺位加入大組入牆衣櫃，並以床頭櫃式書枱毗連雙人床。無論戶主需要簡單辦工，或是護膚化妝、揀選衣物，都可在房間內一氣呵成處理。

小朋友房也可時尚摩登

設計師以L式、丁字型式擺放小朋友的睡床。床身選用屋仔組合床以增添玩味，牆面則選用接近橄欖綠色的特別色，既可注入北歐的自然清新氣息，也代表著小朋友的可愛與活力。「屋仔」邊加插發光燈帶，現代摩登感頓時呈現。

「黑房」並不黑

單位只有靠後一排有窗，故門口近飯廳位置的細房就作出了犧牲，成為了「黑房」。然而，採光度是北歐設計不可或缺的元素，設計師亦沒有把這個部份遺忘，他在新建的牆身中間預留「千秋窗」的位置增加採光度，同時它連接著客飯廳，更可拉近各個空間的距離。

採光度是北歐設計不可或缺的元素，設計師在新建的牆身中間預留「千秋窗」增加採光度，同時它連接著客飯廳，更可拉近各個空間的距離。（裝修佬提供）

這款「千秋窗」平日在咖啡室也常見，試想像住戶優閒地把窗推出，在窗上位置加件，再放一件石材、一杯咖啡、一個小盆栽，誰也不及這房間的主人閒適。

簡約廚廁

考慮到清水樓的廚廁已有基本裝修，並不是每個戶主都會全部重新打拆，設計師只作簡單執整，如加入儲物櫃令實用性更高。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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