$500紙幣有詭異人臉望住你！收銀員嚇親：點解咁設計？原來有含義

「他好像永遠對着你笑，笑得你心裏發寒……」有任職收銀員的網民發文指，日前打開收銀機的下格時，驚見1張500元紙幣上印有1張詭異面孔，「有個人樣望X住我」，嚇得他當場「嘩」一聲。有網民指自己從沒留意紙幣上的圖案，「真係第一次見」，又熱議「點解要咁設計？」，亦有人質疑是否假鈔。



有任職收銀員的網民發文指，日前打開收銀機的下格時，驚見1張500元紙幣上印有1張詭異面孔，「有個人樣望X住我」。（連登討論區）

該網民在連登討論區以「點解500蚊要咁設計」為題發帖，指日前做收銀時，客人向他遞上500元紙幣，遂將之放在收銀機的下格，「做過收銀嘅都知，$1000、$500都會放喺銀仔嘅下格」，結果一打開下格時卻驚見1張500元紙幣上印有只得眼、鼻、口的臉孔，「有個人樣望住X我，嚇到我當場嘩咗聲，咁大整蠱做乜X？」。

他又指紙幣通常都是印當地名勝或歷史人物等，「而家有個咁嘅X樣，根本一啲意義都冇，夜晚老人家望到嚇餐死點算？」。

帖文引起網上熱議，很多網民同樣被該臉孔嚇一跳，紛紛問「邊個嚟？」、「咁似Anson Lo（盧瀚霆）」，又指眼神恐怖，「似陰魂不散永遠盯着你」、「半夜三更四下無人，見到張五百蚊紙喺地下對住你笑，都唔知𢴇唔𢴇好」。但亦有人笑言「無錢先最驚」、「理得佢咩樣，最緊要有得使」、「有真係唔怕嚇親」。

渣打銀行於2010發行的500元鈔票，背面有人樣圖案設計。（金管局網頁截圖）

翻查資料，該紙鈔為渣打銀行2010年發行版本，當年的主題為傳統與現代科技，而500元鈔票正面有1隻鳳凰，代表聰明、富有活力及尊貴，背面設計有應用於醫療、相學的傳統面相圖，及現代人面辨識科技。