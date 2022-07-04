仔打老豆！搏擊教練教阿仔散打遭偷襲兜巴星　打到臉麻反而開心？

作為家長當然希望子女比自己成就更高，青出於藍勝於藍！內地1名搏擊教練自小便教導兒子散打，強身健體之餘也能防身自衛。早前兩父子在家對練時，身為教練及父親的他被兒子一下反擊，慘遭「兜巴星」當場呆了，只能以手掩臉未能反應。事後他坦言被兒子打得「臉都麻了」，形容當下既生氣又高興，雖然是首次被兒子偷襲，但轉念一想亦證明兒子學有所成，並能應用於實戰中。



內地1名搏擊教練與兒子對練散打時，被兒子一下反擊慘遭「兜巴星」，他坦言被兒子打得「臉都麻了」，形容當下既生氣又高興，欣慰兒子學有所成。（微博影片截圖）

居於北京的陳姓男子本身是1名搏擊教練及散打運動員，自2019年受疫情影響，兒子需要在家學習，他便不時教兒子散打技巧，練習防身術同時還可以強身健體。幸好兒子也對散打感興趣，父子約好每日堅持「練功」1個多小時，「慢慢的教給他一些簡單的動作，2019那個學期開始，真正帶他練一練技術」。

早前兩父子如常在家進行對抗訓練，陳父在兒子面前，示範進攻後立即反擊的技巧，可見他踢腿後接連向兒子頭部揮肘攻擊，兒子見狀則迅速蹲下避過，起身後更即時揮掌，擊中他的臉部，令他當場呆倒，只能以手掩臉露出痛苦表情，「這一巴掌特別重，打得我臉都麻了，腦袋嗡嗡的」。

「仔打老豆」經過逐格睇：

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慘遭「兜巴星」的陳父事後形容當時心情「又高興又憋屈」，直言沒想過兒子會打臉，「這個時機把握得讓我都說不出話來，突然被打那肯定有點懵，挺疼的我當時又有點生氣，當時想揍他，但是我又覺得這個反應特別好」。雖然不忿被兒子賞巴掌，陳父卻很快轉念，認為以專業角度來看，兒子的反應證明「他肯定是學進去了」。

片中可見，陳父被打後很快便收拾心情，更開起玩笑來，作勢拿起拖鞋「動真格還擊」，一副要跟兒子「拼命」的模樣，兒子則似是發現「闖禍」，急忙向父親道歉，並向媽媽「求救」。陳父後來又指，事後也特別花時間教導兒子，雖說場上無父子，但「習武先修德」，告誡兒子一切武術研究及較勁也要先講武德。

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「仔打老豆」的片段引來網民熱議，短短數天已獲2.4萬次讚好及逾千個留言，不少人笑稱兒子以行動證明自己學有所成，「這巴掌真的防不勝防」、「確認過巴掌，是親兒子」、「散打裏扇耳光可是犯規啊小伙子」、「兒子可以出師了」、「這爸要委屈哭了」。