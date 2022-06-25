男童造句「賜死」爸爸　1原因唔寫死媽媽惹爆笑　網民：死得冤枉

童言無忌，小朋友的作業簿經常鬧出不少笑話。有台灣媽媽近日於網上分享兒子令人哭笑不得的中文造句，其中一句為「爸爸過世了」，她十分擔心地問兒子「你會不會哪天換成寫媽媽死掉？」，兒子竟然誠實地回答「不會！因為妳會看我作業簿」。帖文引來一眾網民爆笑，表示「爸爸直接被賜死」、「爸爸表示死的很冤枉」、「替這位爸爸默哀三分鐘！」。



有台灣媽媽於網上分享兒子令人哭笑不得的中文造句，其中一句為「爸爸過世了」，她十分擔心地問兒子會不會寫死媽媽，兒子竟然誠實地回答「不會！因為妳會看我作業簿」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

該名台媽於fb群組「爆怨公社」發文貼出兒子中文造句作業，老師要求用「佇立」和「雖然……，卻……」造句，兒子寫道「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裏」，第2句為「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」，兩句都被老師劃了個正確的紅剔。媽媽於帖文無奈地說，「孩子，你爸還在，他每晚都睡在你老母旁邊」，還強調「老師請別誤會」。她又奉勸其他爸爸要關心和留意一下孩子的作業簿，不然不知道老師可能會看到什麼。

不少網民笑言「求爸爸心理陰影面積」、「親爹被迫去世」、「這位小朋友是多希望爸爸不在」、「爸爸好可憐，為了造句只能犧牲爸爸了」、「是造句還是造謠」、「老師每每都會用同情的眼光看着妳送孩子上學不是沒有原因的」、「還好不是寫『爸爸過世了，卻常常佇立在媽媽床邊』」。

有同為媽媽的網民分享道「兒子也很愛拿爸爸媽媽造句，有時看到內容真的會吐血，爸爸喜歡喝酒也喜歡抽煙（重點是爸爸不喝酒），爸爸就像一隻兇猛的老虎，打人很恐怖（重點是爸爸從來沒打過他）」、「我女兒之前作文寫我的媽媽，她寫着 『我的媽媽很愛浪費錢，常常買面膜，沒用完又要買，還買很多包包』，我看了大吐血」。