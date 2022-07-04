激惡心！紅豆餅咬一半驚見超巨型曱甴腳　台女：今日最幸運

吃東西真的要打醒12分精神！有網民日前發文，稱其吃紅豆餅時，感到口感有異，低頭一看，竟然看到一隻超粗的曱甴腳。幸好發現及時，未有咬下。不過有網民就表示「很惡心！你還是有把牠放進過嘴裏啊！」。



有網民日前發文，稱其吃紅豆餅吃了一半時，才發現內餡有「加料」，裏面竟然有一隻超粗的曱甴腳！（fb專頁「爆廢公社公開版」圖片）

該名台灣女生在facebook專頁「爆廢公社公開版」發文，表示那個「紅豆曱甴餅」她已經吃了近一半，才發現內餡有「加料」！但不幸中的大幸是，她沒有咬到曱甴。如果她未有細看就繼續大快朵頤，恐怕就會把曱甴咬開細嚼了，故此她反諷地在帖文中寫道「今日最幸運」。

從圖片可見，褐黑粗壯的曱甴腳從紅豆餡中伸出，連上面的細毛也清晰可見、根根分明。此外，還能隱約見到曱甴尾部被紅豆餡覆蓋的輪廓。不過樓主透露，原來事件是在數年前發生，當時她已經向店家投訴。只是她已經留下陰影，「我至今還不敢吃紅豆餅、紅豆口味的（東西）」，近日才重提舊事。

有網民就在評論區分享類似的「幸運」經歷，表示曾在糕點上發現曱甴腳。（fb專頁「爆廢公社公開版」圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都表示實在太噁心，更認為這是一輩子陰影，「最怕食物出現蟲子蟑螂，好惡心，雞皮疙瘩掉滿地了」、「不，永不吃紅豆了」、「有肢節的也太惡」。有人就覺得樓主確實「幸運」，「起碼你沒有把牠吃下去」、「幸好腿是完整的」。

有人則極具想像力，覺得曱甴腳看起來像是牙縫刷，「老闆很用心知道紅豆餡會卡牙縫，附隻帶毛鬚的牙籤！」、「老闆真貼心，還給您準備剔牙棒」。還有人在評論區分享類似經歷，她曾在類似砵仔糕的糕點上發現曱甴腳，搞笑地說「原來是牙籤」。