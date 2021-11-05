慎入│樽裝柑桔藏超大隻曱甴！食咗一半先發現極驚恐　網民：好補

陳年柑桔潤肺潤喉、健脾生津，但如果吃柑桔時發現內附大曱甴（蟑螂），恐怕即場倒胃！有連登網民上載「慎入」照片，顯示膠樽裝的柑桔內竟然發現1隻超大型曱甴，看上去烏黑的顏色與柑桔融為一體，樓主更表示該樽柑桔「食咗一半」，細思極恐認真嚇人！



從網民上載的圖片見到膠樽內有1隻超大型曱甴。（連登討論區）

網民「減肥期好想食杯麵」於連登討論區發文並上載多張圖片，指「食咗一半發現有超大型曱甴」，圖中見到膠樽內有黑色的柑桔，當中有1隻完整的超巨大曱甴，體型甚至比旁邊的柑桔更大，非常誇張恐怖。由於該曱甴與柑桔的顏色相似，瞬間融為一體，如不仔細查看，恐難以發現。

帖文旋即引起網民熱論，不少網民直指恐怖，「嘔晒成個lunch出嚟」，亦有網民笑言加入曱甴後蛋白質豐富，「營養價值即刻升咗幾百倍」、「好補喎」、「醃到入晒味」、「藥引嚟，冇佢事倍功半」。也有網民慶幸「好彩係原隻」。

另外，由於產品包裝上寫有「安檢認證」、「天然輔食」等字眼，有網民笑稱「不愧為純天然食品喎」、「安檢認證咗即係食得啦」。

香港01正向涉事產品的相關公司查詢，正等候回覆。

同場加映：將軍澳食肆驚現無數曱甴亂爬 拍片者直呼：可能生咗超級多胎小強

食肆最講求衛生，才能讓客人食得安心。不過有將軍澳街坊近日發現，區內1間韓式餐廳的牆壁上驚見無數隻小強亂爬，場面非常恐怖，直呼「大強可能生咗超級多胎呀！」。

有將軍澳街坊近日發現，區內1間韓式餐廳的牆壁上驚見無數隻小強亂爬，場面非常恐怖。（fb「將軍澳｜烽火台」圖片）