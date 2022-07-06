同時令2個女大生SP大肚！港男求助被轟自私　自爆性伴侶數量驚人

「出得嚟玩預咗要還」，做任何事前應先考慮後果！有港男於討論區發文表示，近一兩年來一直有找SP（Sex partner，性伴侶）和FWB（friends with benefits，有性關係的朋友），「加埋都有五六十個」，當中大部分都是一夜情，但最近卻玩出事，有2名讀大學的女生稱懷上他的孩子！樓主直言3人都是第一次面對這種情況，雖知道要盡快決定是否墮胎，但也不知應怎麼辦，又慨嘆「搞親學生妹都唔係幾好意思」。



有港男於討論區發文表示，最近有兩名曾與他發生過一夜情的女大學生不約而同告訴他意外懷孕，讓他不知應怎麼辦。（《無法抗拒的他》劇照）

該名港男於Dcard討論區以「同時搞大咗兩個SP嘅肚」為題發文，自爆前後曾與五、六十個女生發生性關係，指以往與其他女生發生關係時都會做足安全措施，而近2個月認識到5、6名女生，形容大家都玩得開心，「但問題係最近差唔多次次都玩到好癲都無戴condom（安全套），結果瀨嘢了」。他指1個月前聽到2名女生說沒有來月經，對方之後用檢孕棒檢查發現懷孕，現時距離得知懷孕消息已過了至少1周，已來不及吃事後藥。

帖文引起熱議，不少網民批評樓主做事不顧後果，但亦認為女方也有責任，「你好X自私，做嘢唔諗後果，為咗一時激情」、「五、六十個，好污糟」、「呢次真係爸爸唔好唔要我呀」、「你點肯定bb嘅爸爸真係你」、「出得嚟玩ons（一夜情）你估得你一個咩，唔知搵邊個埋單咁啱搵得返你，仲唔嗱嗱聲入你數，冇可能會生出來㗎喇，一人畀返筆錢趁早落好過」、「樓主有責任，但啲女冇責任？又唔係樓主迫佢哋唔戴套，off topic（題外話）女仔可唔可以學下保護自己，有SP唔係問題，最少都戴個套食事前先」。