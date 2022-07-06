同時令2個女大生SP大肚！港男求助被轟自私 自爆性伴侶數量驚人
撰文：謝茜嘉
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「出得嚟玩預咗要還」，做任何事前應先考慮後果！有港男於討論區發文表示，近一兩年來一直有找SP（Sex partner，性伴侶）和FWB（friends with benefits，有性關係的朋友），「加埋都有五六十個」，當中大部分都是一夜情，但最近卻玩出事，有2名讀大學的女生稱懷上他的孩子！樓主直言3人都是第一次面對這種情況，雖知道要盡快決定是否墮胎，但也不知應怎麼辦，又慨嘆「搞親學生妹都唔係幾好意思」。
該名港男於Dcard討論區以「同時搞大咗兩個SP嘅肚」為題發文，自爆前後曾與五、六十個女生發生性關係，指以往與其他女生發生關係時都會做足安全措施，而近2個月認識到5、6名女生，形容大家都玩得開心，「但問題係最近差唔多次次都玩到好癲都無戴condom（安全套），結果瀨嘢了」。他指1個月前聽到2名女生說沒有來月經，對方之後用檢孕棒檢查發現懷孕，現時距離得知懷孕消息已過了至少1周，已來不及吃事後藥。
帖文引起熱議，不少網民批評樓主做事不顧後果，但亦認為女方也有責任，「你好X自私，做嘢唔諗後果，為咗一時激情」、「五、六十個，好污糟」、「呢次真係爸爸唔好唔要我呀」、「你點肯定bb嘅爸爸真係你」、「出得嚟玩ons（一夜情）你估得你一個咩，唔知搵邊個埋單咁啱搵得返你，仲唔嗱嗱聲入你數，冇可能會生出來㗎喇，一人畀返筆錢趁早落好過」、「樓主有責任，但啲女冇責任？又唔係樓主迫佢哋唔戴套，off topic（題外話）女仔可唔可以學下保護自己，有SP唔係問題，最少都戴個套食事前先」。