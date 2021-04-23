女友曾有6男友22性伴　台男嫌棄性經驗拒婚兼狂數　遭網民罵渣男

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-23 20:26

身邊情人遇上你之前的種種關係，該畫上句號「前事不計」，抑或銘記於心成為一條難以拔除的刺？台灣有男生在討論區發文，指最近被年長5歲、任職護士的初戀女友迫婚，但當提及談婚姻，他心中就有很多疑慮，因女友曾承認過去曾與5名男友，而性伴則多達22人，即曾與28名男子發生過關係。男生列出自己的條件，指朋友都認為他可以有更好選擇，又坦承當初接受這段感情，是因為沒有考慮會跟女友結婚，更列出了6大疑問。然而，許多網民看完他的疑問，狠斥他一字一句都像他沒愛過女友，更罵他是渣男，應盡快放生女友，別浪費對方時間。

台男被年長5歲的女友迫婚，更列出多個疑問，被不少網民狠罵是渣男。（示意圖／資料圖片）

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樓主在討論區Dcard發文，稱被女友及家人迫婚，無奈雙方問題太多，令他很難作決定。樓主今年29歲，並交代了不少自己和女友的資料，包括自己在台灣不錯的大學取得碩士學歷、身高166厘米、體重60公斤，讀完理工科後創業，收入是女友的6倍，也承認讀書時代沒拍拖經驗，現任女友是其初戀，雙方性生活也契合。

樓主稱大他5歲的女友任職護士，身高151、體重40公斤，女友曾坦承交過的男友加上性伴侶，一共與28個男生有性關係。日前他們去月子中心見女友的姐姐和媽媽時，對方一直在追問他們什麼時候結婚，「反正婚禮也不用辦，她（姐姐）也沒辦啊，登記就好省得麻煩」，又提醒34歲的女友已經是高齡產婦，應趕快生小孩，「女友也幫腔說哪有女生主動求婚的，都是等男友求婚」，暗示叫男友向他求婚。

台男被年長5歲的女友迫婚，更列出多個疑問，被不少網民狠罵是渣男。（示意圖／資料圖片）

面對女友迫婚，台男中心湧現6大疑問：

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樓主在帖文中坦言，最初跟女友交往時只想找個人脫單，壓根兒沒有想過要娶她，帖文一出即惹來許多網民狠罵樓主是「渣男」，形容他只是對女友百般挑剔，如果不能接受女方的過去，一開始就不應與女方發展。有留言揶揄樓主，雖然他女友薪金不高，但她持有值1100萬台幣（約304萬港元）的物業，將來還可能升值，「你覺得你要存多久才能存到大於她的資產」，又質疑他隨便說找外配結婚的事，根本就沒有考慮過語言、文化等問題，而且他女友坦承自己的性經驗是信任的表現，「會跟你誠實講性經驗有幾個的女生也不多」。網民指樓主的女友青春所餘不多，大罵他沒考慮結婚就不要浪費別人時間，應把女友放生。

然而，也有網民認為樓主有疑問也是正常，因為熱戀時所有人都會被沖昏頭腦，「28個砲友，沒有1個男生會要的，就是這麼的現實」。

網民點睇：

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樓主後來更新指，已經和女友分手，又反駁有網民指責他在騙色，稱性方面完全是女友主動，對方亦知道他沒交過女友，自己更沒有以結婚為前提拍拖，「我要找女友不是老婆」，又認為一些網民的觀點是「我因為身高166加上處男是渣男，男生如果高加百人斬是聖人」，反諷女網民應去「回收約炮仔」。他又澄清自己只和女友拍拖幾個月，原本沒打算結婚，但對方利用家人來逼婚，「跳過婚姻直接生小孩」，形容對方心機太重才是他無法忍受的主因。

（Dcard）

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