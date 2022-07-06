葵涌邨告示籲勿發「深夜噪音」　街坊加筆寫5字震撼網民：有酸味

「現在已經是夜深，請將音量收細。」為鄰居着想，夜深時盡量減低聲量是常識吧！網上流傳1張葵涌邨的告示，呼籲居民保持安靜，指收到住戶反映有人於深夜時份發出「嘈音」，對其他鄰居造成滋擾，惟告示被人添加「備註」，特別呼籲「做愛細聲啲」，更指明單位座號，引起網上熱議。



網民上載一張葵涌邨辦事處發出的告示，表示有住戶反映有人於深夜時份發出嘈音，「此乃缺德行為，亦對其他住戶造成滋擾」。（FB「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

有網民在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發帖，上載一張由葵涌邨辦事處發出的告示，表示有住戶反映有人於深夜時份發出噪音，「此乃缺德行為，亦對其他住戶造成滋擾」，告示又呼籲各住戶為己為人，「切勿在深夜時份大力關閉鐵閘及大門」。

不過最吸睛的是，有人在告示加增備註，不但寫明是針對特定單位，更在「深夜時分」的字眼劃下橫線，親筆寫着5個大字—「做愛細聲啲」，每一筆都似乎充滿着怨念的控訴。樓主則表示「一場街坊，何必啦」。

網上流傳1張葵涌邨的告示，呼籲居民在深夜時份保持安靜。（資料圖片）

告示引起網上嘩然，並轉發至其他FB群組，有人笑言加添備註後直接易明，又建議幾個方法對付噪音，「你要錄低跟住攞個大喇叭播返畀佢聽」、「成班人上佢門口搖旗吶喊助威」，但亦有人表示筆者只是妒忌對方，「葡萄，隔住個mon（熒幕）都聞到酸味」。