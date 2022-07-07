小學生疑於便利店偷竊　2職員發現循循善誘勸阻　處理手法引熱議

小朋友會隨着成長中遇上的人和事建立價值觀，因此品德教育非常重要。有大角咀街坊指，早前到區內一便利店購物時，2名職員發現1名小學生疑似偷竊，遂循循善誘勸阻對方，指店內有閉路電視，一旦報警便會影響前途，又勸他要努力讀書，最後「放生」了小學生。職員的處理手法引來網民討論，有人大讚職員給予學生機會，同時教導他明辨是非，亦有人認為即使不報警也要告知家長或學校，否則學生或未必清楚事情的重要性。



有網民指早前到大角咀一便利店購物時，2名職員發現1名小學生疑似偷竊，遂循循善誘勸阻對方，又勸他要努力讀書，最後「放生」了小學生。（《暖男爸爸》劇照）

該名網民於facebook群組發文憶述，上周到大角咀一家便利店購物，其間聽到2名職員與1個小學生的對話，「原來小朋友偷嘢，兩個職員發現了」。他指職員揭發小學生的行為後，未有即時報警，反而循循善誘對學生說：「小朋友，我哋呢度有閉路電視㗎，唔好偷嘢啦。」

職員之後更擔起教導者的角色，告訴小學生偷竊的後果，並勉勵他要努力讀書，「同佢講『小朋友畀心機讀書，唔好做埋啲咁嘅嘢，我當冇睇到啦， 快啲走啦。如果我哋報咗警，你就無晒前途」，最終兩名職員未有追究，「放生」了小學生。

樓主認為，網民的意見各有道理，但他希望的是大家從帖文看到職員的出發點反映人間有情。（《暖男爸爸》劇照）

帖文引起網民討論，有人大讚職員處理手法人性化，不但阻止犯罪行為，也能教導小學生正確的價值觀，「世界需要多啲正能量」、「有時小朋友家境或其他使他們沒有足夠而走險，都希望先教後罰」。不過亦有人認為小學生能輕易脫身或令他未必明白事情的重要性，「好心係好心，我就起碼都要聯絡家長」、「我會報警，最多幫佢求情，做錯事就要受罰」、「可以唔報警，但一定要通知家長」。

樓主認為，職員的處理方法「除咗可以教識佢是非，亦都畀個機會小朋友」，雖然網民的意見各有道理，但無人能得知哪種處理才是最好，「哪一個結局都有可能，所以我無法知道什麼是最好的選擇，但我知道的，是職員和回應者的善心」，坦言希望大家從帖文看到職員的出發點反映人間有情，「兩個陌生的職員，想代世界同你講聲多謝，有像你這樣的人，世界是會更好」。