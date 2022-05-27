小學生屋企無電腦去圖書館上網課　館長1暖心舉動獲讚：活用資源

台灣新冠肺炎疫情仍然嚴峻，多間學校實施網上授課，惟並非所有家庭也具備電子學習的設備。當地1間圖書館的館長早前發文，稱有天早上8時已見到1名小學生帶同年幼弟弟到達圖書館，原來男童家中沒電腦，即使明知館內的電腦有使用時間限制，也決定借用電腦上網課。館長得知情況後，主動協助男童將時間設定系統暫時關掉，讓男童能專心上課，毋須擔心斷線，暖心舉動獲網民大讚有愛，「資源是該用在對的地方」。



台灣1名小學生因家中沒電腦而到圖書館上網課，館方得知情況，主動代為關掉計時系統，讓男童能專心上課，毋須擔心斷線。（fb「館長小編的圖書館日常」圖片）

台灣雲林土庫鎮圖書館的館長日前於facebook專頁發文，指周二（24日）上午8時已看到1名小學男生，帶同貌似就讀幼兒園的年幼弟弟到達圖書館，她指男童是圖書館常客，平日周末也會「窩在圖書館裏面」。男童表示學校暫停實體授課，需要上網課，可是家中卻沒有電腦等設備，而照顧他的祖母則認為繼續回校上課有染疫風險，故將兄弟兩人帶到圖書館，至下課才到場接回。

館長指，小男生非常熟悉圖書館借用電腦的流程，當日找了1個空置座位，安排弟弟坐於身旁，自己則帶同借書證到櫃檯登記。由於圖書館內供借用的電腦有使用時間限制，館長於是問他：「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」男童則似乎早有準備，面帶笑容回答，「再去櫃台刷一次啊！」。

台灣雲林土庫鎮圖書館的館長事後指，整個團隊「不只做好份內的事，而是選擇多做一點」協助有需要的小孩，感到非常欣慰。（fb「土庫鎮立圖書館-含馬光分館」圖片）

看到男童如此懂事，館長遂表示因他當日是利用電腦上課，故會安排職員暫時關掉計時系統，讓他不用定時重新登記或擔心斷線，就這樣男童整個早上便坐於電腦前專心上課，而弟弟亦安靜地坐在旁邊看圖書打發時間。館長事後稱，自己與男童對話時，下屬已幫他處理好計時系統的事，「我知道今天就算我不在場，館員們也會主動幫助他」，欣慰指整個團隊「不只做好份內的事，而是選擇多做一點，為愛多走一哩路！」。

帖文一出即獲讚好及瘋傳，網民直呼事件有愛，大讚圖書館職員及館長也善用資源，幫助有需要的孩子，「好懂事的孩子。棒棒的！謝謝圖書館的體貼」、「資源是該用在對的地方，或許猜測別人的家庭環境不一定是好事，但真的有些人有些事真的是需要我們的同理心」、「為館長的用心感動，也為孩子們的乖巧與投入閱讀而感動」、「希望每一位在公家機關系統工作的人都能像你的團隊一樣為別人著想」。