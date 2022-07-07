一直在玩命！網紅直播故意被蛇咬翻眼白慘死　生前求粉絲做1件事

俄羅斯31歲網紅Arslan Valeev曾是一名動物園飼育員，他與前妻Ekaterina‘Katya’ Pyatyzhkina共同經營YouTube頻道「BobCatTV」，經常在頻道內講述蛇類以及貓科動物的故事。



先前Valeev和Katya離婚後，因男方悲痛萬分，他在YouTube開直播，故意被寵物蛇黑曼巴蛇（black mamba）咬傷，瀕死過程在鏡頭前全錄下，最後緊急送醫仍不治身亡。

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綜合外媒報導，這起案件發生在2017年，近期再度掀起討論。當時Valeev就在直播前一晚預告，要和自己「最喜愛的蛇」共同直播，雖然咬傷瞬間不在直播中撥出，但可聽見Valeev大喊「噢！」一聲，回到直播鏡頭前，他伸出被咬傷且滿是鮮血的手指表示：「如果我死了，那就死了吧！」

隨後，Valeev虛弱走進浴室，唸出前妻電話號碼，要求正在觀看直播的粉絲幫忙撥打：「我只能再陪你們一段時間了。以防萬一，我的手機裡有一則給Katya的訊息。」並表示若前妻有時間來看他，會很開心。網友們看見Valeev在鏡頭前狂翻白眼、呼吸急促並四肢僵硬的樣貌，紛紛通報救護車挽救，卻仍不幸身亡。

根據俄媒報導指出，Valeev在他死前一周，才公開為家暴前妻導致腦震盪、以及指控Katya外遇一事而道歉，解釋自己只是無法接受事實，才有如此反應：「我知道，對妳而言一切都過去了，已和一直都很親近的另一個人展開新生活。」

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