數十野鳥遇毒蛇即時「絕地反擊」獵食者　結局神展開連蛇眼都啄爛

食物鏈再度大逆轉。日前一段影片在網路上掀起熱議，幾十隻鳥圍成一圈，把「獵食者」毒蛇團團包圍，隨即立刻展開攻擊，蛇寡不敵眾慘被鳥啄，最後眼睛都被啄瞎了，癱倒在地奄奄一息。



綜合外媒報導，萊恩夫妻（Keith and Tracey Raine）到南非迪諾肯野生動物保護區（Dinokeng Game Reserve）遊玩，發現十幾隻箭紋鶇鶥（Arrow-marked babbler）與一隻輝椋鳥（glossy starling）圍成一個圓圈，包圍著來獵食的蛇，絲毫完全不畏懼這條蛇是即將讓牠們喪命的獵食者，反倒對蛇展開一連串兇猛的攻擊。

【圖輯】數十野鳥向獵食者絕地反擊！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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慘遭鳥群攻擊的獵食者是非洲樹蛇（Boomslang,Dispholidus typus），樹蛇發現被鳥群包圍想要逃跑，還不斷抬起頭來要威嚇身邊的鳥，但依然是寡不敵眾，無法從鳥群形成的包圍網順利逃走，隨後鳥群們對獵食者展開攻擊，不斷起飛並撲下，用鳥喙及爪子攻擊這條非洲樹蛇，最後蛇慘被啄瞎眼睛。

萊恩夫妻受訪時表示，那條非洲樹蛇看起來並不像成年體，應該是一隻尚未完全成長的幼蛇，他們開車經過的時候那條非洲樹蛇眼睛已經被啄瞎了，還在地上不斷蠕動，看起來還活著，「但事後發生什麼事情我們就不知道了，那時候看了蛇的情況相當不樂觀」。

非洲樹蛇是一種毒蛇，主要分布於撒哈拉以南的非洲，牠們主要捕食變色龍、樹棲蜥蜴、蛙類、小型哺乳動物及鳥類，也會食用鳥蛋，影片中攻擊非洲樹蛇的箭紋鶇鶥其實本來就是蛇的獵食對象，但鳥類群聚起來的力量戰勝了一條落單的蛇，也讓不少網友議論紛紛。

【同場加映】數千隻鳥高空墜落似末日先兆 專家揭更恐怖真相：有更多動物受害（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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