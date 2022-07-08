安倍晉三遇刺身亡｜直升機轉院畫面曝光 網民：Code Blue是真的
撰文：卡洛兒
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日本前首相安倍晉三今早（8日）在奈良演說期間遭到槍擊受傷，即緊急送院搶救，延至下午不治。他中午曾乘坐直升機轉往其他醫院急救，而當地電視台拍得疑似安倍送上直升機的18秒空拍畫面，引起全城關注，有網民認出該部直升機與經典日劇《緊急救命Code Blue》的相同，機身都有「Doctor Heli」的字樣，「原來真的有這部直升機」、「背景音樂響起來」、「機上氣氛必定超緊張」。
安倍晉三遇襲後經現場接受緊急心肺復甦急救（CPR），隨後被送上救護車，不過當地時間中午12時左右，醫護人員將安倍送上醫療直升機，並轉往橿原市奈良醫科大學醫院急救。《日本放送協會》（NHK）播放空中拍攝的片段，疑似捕捉到安倍被送上直升機的過程，包括安排安倍由救護運往直升機的情況，都由用一大塊藍布完全遮蓋。
片段中的直升機卻成為網民熱議的部分，有人即想起日劇《緊急救命Code Blue》中的直升機，都是紅白配色，再加上藍色的「Doctor Heli」字樣，一模一樣，網民表示看到一刻背景音響隨即在腦中響起來，還有那句經典口號「Doctor Heli Engine start」，又指那部醫療直升機原來不是劇集的道具，「真的是這樣！」。
《緊急救命Code Blue》分別於2008年及2010年播出第一及二季，並於2017年開拍第三季，由山下智久、新垣結衣等人主演，劇情講述飛行急救的工作，由於劇集當年紅極一時，亦引起劇迷對日本飛行急救直升機的興趣。根據資料顯示，一般市民不可以請求出動急救直升機，主要是由119緊急求助電話中心依據患者的情況來決定，而每次直升機最多可讓兩名患者乘搭。