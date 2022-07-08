安倍晉三遇刺身亡｜直升機轉院畫面曝光　網民：Code Blue是真的

日本前首相安倍晉三今早（8日）在奈良演說期間遭到槍擊受傷，即緊急送院搶救，延至下午不治。他中午曾乘坐直升機轉往其他醫院急救，而當地電視台拍得疑似安倍送上直升機的18秒空拍畫面，引起全城關注，有網民認出該部直升機與經典日劇《緊急救命Code Blue》的相同，機身都有「Doctor Heli」的字樣，「原來真的有這部直升機」、「背景音樂響起來」、「機上氣氛必定超緊張」。



日本前首相安倍晉三2022年7月8日早上在日本奈良近鐵大和西大寺站外進行競選演講時被人開槍射擊，已被送到附近的一家醫院。圖為相信是安倍的傷者被置於擔架床，乘坐醫療直升機運往醫院。（AP）

安倍晉三遇襲後經現場接受緊急心肺復甦急救（CPR），隨後被送上救護車，不過當地時間中午12時左右，醫護人員將安倍送上醫療直升機，並轉往橿原市奈良醫科大學醫院急救。《日本放送協會》（NHK）播放空中拍攝的片段，疑似捕捉到安倍被送上直升機的過程，包括安排安倍由救護運往直升機的情況，都由用一大塊藍布完全遮蓋。

《日本放送協會》（NHK）播放空中拍攝的片段，疑似捕捉到安倍晉三被送上直升機的過程。（NHK）

片段中的直升機卻成為網民熱議的部分，有人即想起日劇《緊急救命Code Blue》中的直升機，都是紅白配色，再加上藍色的「Doctor Heli」字樣，一模一樣，網民表示看到一刻背景音響隨即在腦中響起來，還有那句經典口號「Doctor Heli Engine start」，又指那部醫療直升機原來不是劇集的道具，「真的是這樣！」。

《緊急救命Code Blue》分別於2008年及2010年播出第一及二季，並於2017年開拍第三季。（《緊急救命Code Blue》第二季劇照）

《緊急救命Code Blue》分別於2008年及2010年播出第一及二季，並於2017年開拍第三季，由山下智久、新垣結衣等人主演，劇情講述飛行急救的工作，由於劇集當年紅極一時，亦引起劇迷對日本飛行急救直升機的興趣。根據資料顯示，一般市民不可以請求出動急救直升機，主要是由119緊急求助電話中心依據患者的情況來決定，而每次直升機最多可讓兩名患者乘搭。