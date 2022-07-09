《SPY x FAMILY》安妮亞飲酒？日女Cosplayer貼相呃like下場慘了

日本動漫《SPY x FAMILY》（譯名︰間諜家家酒）最近在Netflix熱播，當中年幼女主角安妮亞（Anya）深受觀眾歡迎，吸引不少變裝模仿，日本有Cosplayer扮成安妮亞時竟然飲酒，甚至把相片上載至社交媒體「呃like」，結果引來大批網民鬧爆，最終該位Cosplayer需要道歉刪相。



Cosplayer「あまねみや」日前扮成安妮亞時飲酒，甚至上載至社交媒體，引來大批網民圍攻，最終需要道歉刪相，但網民已經「cap圖」，照片仍然在網上流傳。（網上圖片）

擁有讀心超能力的安妮亞實際年齡應是4至5歲，她為了成為男主角「黃昏」的養女而謊稱6歲，成功被黃昏帶走，更與女殺手組成「間諜家庭」，安妮亞被安排進入伊甸學園就讀，以撞近目標人物的兒子去完成任務，而在現實中，日本雖然將法定成人年齡由20歲下調至18歲，但安妮亞怎說也是小朋友，並不允許抽煙飲酒。

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惟日本Cosplayer「あまねみや」日前扮成安妮亞，並將照片上載至社交媒體，相中她喝啤酒，雖然她已經成年，在日本可合法飲酒，但大批網民認為她當時扮演的是未成年動漫角色，不滿她影響安妮亞的形象，所以紛紛對她口誅筆伐。最終「あまねみや」道歉並刪除相關照片，但網民已經「cap圖」，照片仍然在網上流傳。