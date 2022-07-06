《SPY x FAMILY》「安妮亞喜歡這個」梗圖全球熱爆｜附改圖生成器

「安妮亞喜歡這個」近日瘋狂流傳網上，不少人都趁墟改圖，上熱潮！安妮亞喜歡這個其實來自近日在Netflix熱播的日本動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒》其中一集，由於這套動漫全球熱播，這一幕很快就引來網民截圖後瘋狂改圖，並用來表達自己喜歡的東西！



網絡瘋傳「安妮亞喜歡這個」的原圖。（劇集《SPY x FAMILY間諜家家酒》截圖）

《間諜家家酒》的故事背景其實相當沉重，一個國家分裂成東西兩國，互相都想征服對方，多年來內戰互鬥而死傷無數，但故事卻以輕鬆的手法切入，主角是來自西國的頂級間諜「黃昏」，他為了接近東國的高官，需組成家庭借孩子接近對方的兒子，只好被迫收養住在孤兒院的安妮亞及西國公務員約兒臨時組成家庭。意料不到的是，安妮亞其實有心靈感應能力，能夠讀到別人的思想，而約兒則是最頂級殺手，這個間諜家庭的生活爆出大量笑料，令黃昏幾乎崩潰，而任務進行間仍是生死相搏，笑中有淚。

《間諜家家酒》的漫畫在日本大受歡迎，動畫版今年4月起在Netflix播出後全球大熱，其中被瘋狂改圖的「安妮亞喜歡這個」的一幕出自該套動漫的第1集，當時安妮亞剛剛被收養帶回家，打開電視的時候就說當時電視正在播映的節目《間諜大戰》是自己最喜歡的節目。

▼ ▼ ▼ 以下是一些網民改圖的例子 ▼ ▼ ▼

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這一幕成為網民們的改圖素材，將電視機的內容P圖改成其他東西，再上載到自己的社交媒體帳戶，代表電視中經P圖後顯示的東西是他自己喜歡的東西。另外由於P圖需要一定程序和技術，亦有人已經創造出網上使用的改圖工具，只需要簡單幾步，即可以生成改圖，有興趣使用的讀者可以點擊這個連結。