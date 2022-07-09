老闆做媒人介紹老友20幾歲女兒　港男驚中伏：靚女多人追使乜介紹

咁大隻蛤乸隨街跳？有港男於討論區發文表示，日前老闆知道他沒女友後，竟然做媒人稱想介紹朋友的女兒給他，盛情難卻下他不便拒絕只好答應。1小時後有名老伯帶同1名20多歲的美女前來公司，還十分急忙地叫他安排當晚約會吃飯，他愈想愈奇怪，直言「咁靚女仔大把人追，使乜介紹」。



有港男指老闆知道他沒女友後，竟然做媒人稱想介紹朋友的女兒給他，他愈想愈奇怪，直言「咁靚女仔大把人追，使乜介紹」。（《社內相親》劇照）

該名港男於香港討論區以「老闆話介紹佢老朋友個女畀我」為題發文表示，老闆認為他的人品佳，工作能力不錯，知道他沒女友後，竟然做媒人稱想介紹朋友的女兒給他，他起初拒絕，但老闆誠意拳拳，他不想得罪老闆故稱認識多個朋友也好。怎料老闆竟立即致電老朋友說「搞掂咗，可以上嚟」，他當刻內心有不祥之兆。

樓主續說，1小時後，有名老伯前來公司，1名20多歲女子跟在身後，他形容「幾靚女」。之後老闆吩咐他進房間，大家互相介紹，該名女子年紀小他5歲，剛大學畢業，他心想「有冇咁筍益我呀！」。

樓主指老闆與朋友繼續詳談，然後吩咐他帶該名女子四處走動了解公司情況及「傾多啲偈」，不過他認為該女子「好cool（酷），十問九唔應，但又主動叫我可以私訊她，得閒約食飯」。最後老闆的朋友與該女子快離開時，叫他安排當晚約會吃飯，「我O晒嘴，心諗咁快約會，為乜咁急？」。他說，整件事有很多古怪和令人疑惑之處，「咁靚女仔大把人追，使乜介紹」，他問網民到底應否提出約會吃飯，直言正「心大心細」。

該名港男表示，初認識老闆朋友和其女兒，對方就叫他安排當晚約會吃飯，「我O晒嘴，心諗咁快約會，為乜咁急？」。（《社內相親》劇照）

有網民贊成樓主可先吃飯了解對方，「咁筍，快啲去」、「約咗先，之後再報告」、「唔好錯失機會，蘇州過後冇艇搭」、「WhatsApp傾下計先啦，唔洗咁猴擒嘅」、「食餐飯唔使死嘅，了解多幾次先啦，起碼對你事業有幫助」。

不過也有網民認為有可疑，「唔慌好嘢」、「搵你做便宜老竇啊，想吃軟飯就聽老闆話，乖乖做新郎」、「要你食死貓，有咗！」、「因為有咗所以想快速上岸！」、「咁筍？sell保險基金都未定」、「有筍嘢老細都嘆咗先，點會留畀樓主！」、「小心色字嘅代價，可能要幫老闆個老友孭債！」。