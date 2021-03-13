60cm高印度男相親5年食白果　請警察幫手搵老婆：係公共服務

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-13 21:30

他已經不奢求初戀，他只想要老婆！印度26歲男子Azeem Mansuri身高只有2呎（約60厘米），5年前已經開始不斷相睇，雖然自己經營化妝品店環境不俗，但每次女方家人見到他後，都會嫌太矮。他曾經和北方邦首席部長見面，求對方幫找老婆，之後又經警察局和北方邦分區行政長官及首席部長發信，由於得不到回應，他日前親身去警局，要求警察幫他找老婆，認為是「公共服務」一部分。

Azeem Mansuri稱自己找到5年老婆都無着落。（Twitter影片截圖）

Mansuri住在印度北方邦凱拉納市（Kairana），今年已26歲，父親是社運人士，他在6兄弟姊妹中排最小。Mansuri曾在訪問中透露，小時候在學校經常因身型被同學嘲諷和排斥，中途黜學後他開始做化妝品生意，目前經濟狀況不俗，已經買到自己的物業。

然而，他自21歲就打算結婚，家人多年來不停幫他物色對象，但花了5年時間到處提親都是一場空，全部對象都介紹他身型，相睇時女生的家人都是盯住他看，然後小聲說話，稱會再打電話聯絡，但全都沒有回覆。Mansuri的姊夫說全家人都多番嘗試，到處提親，但所有女孩的家人都介意他的身高。Mansuri稱自己晚上經常會失眠，難以入睡，心裏總是擔心沒有女生肯嫁給他，沒有人想和他一起生活。

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Azeem Mansuri希望印度警方可以幫他物色妻子。（one INDIA ENGLISH影片截圖）

Mansuri在印度其實小有名氣，他在2019年時，就曾聯絡過北方邦時任首席部長Akhilesh Yadav，見面時更懇求對方幫手找老婆，其後他和1名警察拍攝的影片令他爆紅，Mansuri當時曾抱怨過家人未有幫他結婚。

Mansuri其後再經警察局向北方邦分區行政長官及首席部長發信，再要求幫他找老婆，但遲遲未得到回覆。日前，他心灰意冷下親身去警署求助，希望警方可以幫他物色老婆，認為這是「公共服務」（public service）的一部分。但當地傳媒報道指，警方認為他們對婚姻之事都做不了什麼，只會「盡其所能」看看有沒有地方幫到手。

（綜合）

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