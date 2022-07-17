不是P圖！孩子長「史力加耳仔」嚇壞網民　家長解釋原因教咁處理

夏天蚊蟲特別多，無論大人小孩都會感到困擾。網上流傳一張幼兒照片，只見其耳朵紅紅腫腫，形狀怪異，極像動畫人物史力加的耳朵，帖文還提醒道「夏天帶孩子出去玩要注意，真的好心痛」，令大家不禁好奇是怎麼一回事。



網上流傳一張幼兒照片，只見其耳朵紅紅腫腫，形狀怪異，極像動畫人物史力加的耳朵。（FB「加藤軍台灣粉絲團 2.0」圖片）

Facebook專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」發布2張幼童側面照，顯示耳朵腫了一大塊，看起來已不像耳朵的形狀，相信是被蚊蟲叮咬造成的過敏反應，有人更貼出史力加的圖片作對照，笑指2者很相似。

有網民初時還以為是爆笑改圖，但有家長現身留言，指其孩子的耳朵亦曾腫成這樣，「後來掛急診打針吃藥，隔天就好很多了」、「蚊子叮咬，二至四天就沒事了，我女兒也試過」、「過敏也真是最討厭的事，別笑呀！」，亦有人指通常是第一次被咬才這樣，「咬過有抗體之後反應就沒這麼大了，有點像打疫苗」。有網民則好奇問是否罕見的蚊子類型導致過敏，家長則回覆只是一般的家蚊。

有家長分享照片指，其孩子的耳朵亦曾腫成這樣，都是被蚊叮咬後出現過敏反應。（FB「加藤軍台灣粉絲團 2.0」圖片）

至於子女被蚊蟲叮咬後應怎樣做呢？不少人被蚊子叮咬後皮膚腫脹，都會塗些薄荷膏、白花油或萬金油等，讓皮膚有點涼爽感而舒緩疼痛，但這些藥膏都不能用於兩歲以下嬰幼兒，因內含薄荷成分，使用過量薄荷醇，可能引起癲癇、呼吸抑制等不良反應。當皮膚腫起來時，可以搽一些皮質性的類固醇，讓免疫系統冷靜下來，不再發炎，不過如遇到特別情況還是應諮詢醫生的意見。