獸父！8歲女童爆「幫爸吸出史萊姆」　父斥亂說　1鐵證終罪成重判

獸父亂倫行為令人髮指！台灣一名人妻與8歲女兒打趣「交換秘密」，沒想到女兒一句「爸爸要我吸雞雞，吸到白白的跑出來，像史萊姆（黏液狀玩具）」，竟爆出陳姓丈夫獸父行為的驚天大秘密。人妻之後幫女兒把陳男告上法院，陳男辯稱是女兒幻想亂說，惟法院憑一項關鍵測試認定確有其事，依「加重強制性交罪」判他5年徒刑。



台灣一名人妻與8歲女兒打趣「交換秘密」，沒想到女兒竟爆出陳姓丈夫獸父行為的驚天大秘密。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2020年2月，該名花蓮人妻凌晨下班回家煮即食麵充飢，碰巧被起床上廁所的8歲女兒看見，於是母女一起吃麵，其間人妻打趣說「吃泡麵是我們的秘密」，叫女兒不要告訴哥哥及爸爸。沒想到女兒這時說自己和爸爸也有秘密，人妻感到好奇，追問下竟爆出難以相信的秘密。

女兒透露，爸爸曾叫他「吸雞雞」，「直到看到白白的東西從雞雞跑出來才結束」，她再把「白白的東西」吐出來給爸爸接住，形容「白白的很像史萊姆，就是像軟軟黏稠的玩具」。女兒又說，爸爸叫她「吸雞雞」時她感到不舒服，曾向爸爸說不要，而爸爸之後說那是父女間的秘密，叫她不要跟別人說。

女兒透露，爸爸曾叫他「吸雞雞」，「直到看到白白的東西從雞雞跑出來才結束」，形容「白白的很像史萊姆，就是像軟軟黏稠的玩具」。（示意圖／gettyimages）

人妻聞言感震驚，急急報警提告。女兒供稱幫爸爸「吸雞雞」的次數多到「數不清」，通常是在房間裏。陳姓父親則否認犯案，辯稱是女兒曾看見媽媽為他口交，或看到其手機裏的色情影片，加上他曾說要沒收女兒的零用錢，女兒才會幻想亂講話。

雖然陳男連番否認，不過法院安排測謊測試，問到陳男「你有沒有把生殖器放到女兒嘴巴」時，陳男嘴上回答「沒有」，卻測出是「不實反應」，未能通過測謊。一審認為，陳男未通過測謊，加上女童指證詳細，因此裁定陳男罪成，依「加重強制性交罪」判刑5年。

陳男不服提出上訴，高等法院花蓮分院近日駁回上訴，維持原判。全案仍可上訴。