報紙包雞出事！餐館老闆因1張相遭控褻瀆神明 被捕加控意圖謀殺
在印度用報紙包裹食物是很普遍的事，然而近日卻有1名餐館老闆因此被捕。原來他所用的報紙上印有神像，他未有察覺就用來包裹肉食，此舉引起教徒強烈反感，因此要求警方即時拘捕他。然而事態發展始料不及，餐館老闆最終竟被加控「意圖謀殺」！
綜合外媒報道，事發於7月3日傍晚，印度北方邦森珀爾市的1隊警員進入當地1間餐館，拘捕58歲的餐館老闆塔勒布（Mohammad Taalib），控以印度刑法295A條例「蓄意和惡意行為，旨在通過侮辱其宗教或宗教信仰來激怒任何階級的宗教感情」。原因是塔勒布曾用報紙包裹肉食，而報紙上印有印度教神祇的畫像，此行為引起教徒不滿並控訴。在申訴中，印度教賈格蘭曼奇地區主席古普塔（Kailash Gupta）指責塔勒布故意傷害教徒情感，應予以重罰。
當地警方表示，早前有宗教媒體在報紙上刊登了關於「九夜節」的內容，當中包括了一些敬拜神明的圖片。他們接到舉報指有人出售用刊有神像的報紙包裹的雞肉，意圖褻瀆神明及刺激宗教矛盾，於是即時出動捉拿涉案人士及檢獲有冒犯意向的證物。他們又指，塔勒布在收銀處被捕時曾劇烈反抗，並試圖用刀襲擊警察，「在詢問期間塔勒布情緒激動，抽出一把刀試圖殺害我們，但我們成功制服並逮捕了他」。由於事態嚴重，警方將塔勒布直接收監，暫不予以保釋，並將會控告他3項罪行：促進不同群體的敵意、蓄意激怒宗教感情、意圖殺人。
據了解，塔勒布並非教徒，而餐館是家族生意。塔勒布的1名親人指，他們和其他人一樣一直是用報紙包食物，「難道每個人（用報紙）包食物前都先仔細閱讀每個標題及圖片嗎？怎能因此要把人送進監獄！」。員工就表示，一切只是巧合，「我的僱主是從回收商那裏買報紙包食物給顧客，就像其他小餐館一樣，這是很平常的事，但我們不知道報紙上印有神明照片。我們也從不曾想過激怒他人」。員工又指，他們當時都配合調查，沒有反抗，「再者，我們不可能會把刀放在收銀處」。
事發後店內十分冷清，員工們用報紙包裹食物之前都反覆細看，甚至有員工專門負責剪走報紙上的任何神像圖片。塔勒布的兒子認為這是無妄之災，「父親從30年前開始經營餐館，從來沒有人投訴過我們」。現時塔勒布仍在獄中等候庭審。
（綜合）