報紙包雞出事！餐館老闆因1張相遭控褻瀆神明　被捕加控意圖謀殺

在印度用報紙包裹食物是很普遍的事，然而近日卻有1名餐館老闆因此被捕。原來他所用的報紙上印有神像，他未有察覺就用來包裹肉食，此舉引起教徒強烈反感，因此要求警方即時拘捕他。然而事態發展始料不及，餐館老闆最終竟被加控「意圖謀殺」！



印度1名餐館老闆塔勒布因使用印有印度教神祇畫像的報紙包裹食物而被捕，隨後又因涉嫌襲警被加控「意圖謀殺」。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於7月3日傍晚，印度北方邦森珀爾市的1隊警員進入當地1間餐館，拘捕58歲的餐館老闆塔勒布（Mohammad Taalib），控以印度刑法295A條例「蓄意和惡意行為，旨在通過侮辱其宗教或宗教信仰來激怒任何階級的宗教感情」。原因是塔勒布曾用報紙包裹肉食，而報紙上印有印度教神祇的畫像，此行為引起教徒不滿並控訴。在申訴中，印度教賈格蘭曼奇地區主席古普塔（Kailash Gupta）指責塔勒布故意傷害教徒情感，應予以重罰。

當地警方表示，早前有宗教媒體在報紙上刊登了關於「九夜節」的內容，當中包括了一些敬拜神明的圖片。他們接到舉報指有人出售用刊有神像的報紙包裹的雞肉，意圖褻瀆神明及刺激宗教矛盾，於是即時出動捉拿涉案人士及檢獲有冒犯意向的證物。他們又指，塔勒布在收銀處被捕時曾劇烈反抗，並試圖用刀襲擊警察，「在詢問期間塔勒布情緒激動，抽出一把刀試圖殺害我們，但我們成功制服並逮捕了他」。由於事態嚴重，警方將塔勒布直接收監，暫不予以保釋，並將會控告他3項罪行：促進不同群體的敵意、蓄意激怒宗教感情、意圖殺人。

據了解，塔勒布並非教徒，而餐館是家族生意。塔勒布的1名親人指，他們和其他人一樣一直是用報紙包食物，「難道每個人（用報紙）包食物前都先仔細閱讀每個標題及圖片嗎？怎能因此要把人送進監獄！」。員工就表示，一切只是巧合，「我的僱主是從回收商那裏買報紙包食物給顧客，就像其他小餐館一樣，這是很平常的事，但我們不知道報紙上印有神明照片。我們也從不曾想過激怒他人」。員工又指，他們當時都配合調查，沒有反抗，「再者，我們不可能會把刀放在收銀處」。

事發後有員工在用報紙包食材前都先細閱每一頁，以免同類事情再發生。（示意圖／GettyImages）

事發後店內十分冷清，員工們用報紙包裹食物之前都反覆細看，甚至有員工專門負責剪走報紙上的任何神像圖片。塔勒布的兒子認為這是無妄之災，「父親從30年前開始經營餐館，從來沒有人投訴過我們」。現時塔勒布仍在獄中等候庭審。

（綜合）