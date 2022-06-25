勵志！67歲印度爺爺事隔50年再戰高考　當高齡考生追夢全為一件事

如果年近70、生活穩定、家庭美滿，大部分人會選擇好好享受退休生活，或在家含飴弄孫，但印度1名長者卻選擇挑戰自己，充實人生。在完成了高中課程的50年後，67歲的穆罕默德．納基（Mohammad Naki）為了追夢，決定再考一次高考，這次由文科轉成理科，全為了成為一名藥劑師。



來自印度北方邦比傑諾爾鎮67歲的穆罕默德．納基為了夢想，完成了人生第2次高考，準備修讀藥劑學成為一名藥劑師。（網上圖片）

綜合外媒報道，來自印度北方邦比傑諾爾鎮（Bijnor）現年67歲的穆罕默德．納基剛完成了人生第2次高考，而罕見的不只是他的「高齡考生」身份，亦因為兩次考試相隔了50年。從少年到老年，納基都積極求學，一有機會就學習不同東西，嘗試不同事物，一生人中做過文員、花農、園藝師、自然療法治療師，現在還想成為藥劑師。

1972年，當時17歲的納基完成了高考，以人文學科高中生身份順利畢業。但是由於年輕時家庭經濟條件很差，納基失去了繼續升學的機會，早早就要工作養家。可是他沒有自怨自艾，考完高考後，又去考了一些烏爾都語（Urdu）的考試，嘗試在村裏的國際學校做書記，改善家庭環境。可是10年後因薪水微薄，不得已要辭職。辭職後他用積蓄買了9塊農田，開始了花農及花卉裝飾師的工作。機緣巧合下，他接觸了阿育吠陀（Ayurveda，印度教及佛教的傳統醫學），學習了3種人體治療方法：藥草療法、推拿療法及瑜伽療法。

此後納基兒子已經長大，在哈里亞納邦的古爾岡（Gurugram）做電子產品供應商，家庭環境亦得以改善。納基便搬到當地，實踐所學的自然療法幫助別人，多年來深得鄰居敬重。「但是醫療健康局突擊搜查，我被告知沒有學位是不能使用療法」，年老的納基無奈返回家鄉問當地學校的老師內哈漢（Neha Khan），才知道原來想要獲得自然療法學位，得先完成四年制的文憑課程。

從少年到老年，納基都積極求學，第2次的高考成績甚至比17歲的孫女高分。（非當事人，GettyImages）

納基毅然搬到班達區修讀文憑課程，其間他下定決心要成為藥劑師，完成課程後他以優秀的成績報考大學的藥劑學，竟被藥學院告知他當年高考並非以理科生身份畢業，根本不具備修讀藥劑學的基本條件。然而，求學路上跌跌碰碰也沒有消磨納基的鬥志，他決定到國際學校重讀理科課程，再考一次高考。雄心壯志的納基本應被敬佩，卻被公開嘲笑，「同學們笑我，像我這麼大年紀的人在這裏做甚麼」，但幸好並非所有人都這樣，「有些人會指着我的照片對我說，要把我的事情告訴自己的孩子勉勵他們」。

有趣的是，納基的2名孫女——17歲的穆斯坎（Muskan）和15歲的蘇哈娜（Suhana）同年亦分別要考12級和10級公開試，穆斯坎和爺爺一起備戰高考。發放成績後更是令人震驚，納基的總分是72%，比孫女們的成績更好！納基稱其100歲的母親安內薩（Aneesa）一直是他的支柱，「年輕時每次考試前她都會給我一些零用錢及祝福，這次也不例外」，安內薩得知他的成績後，更喜出望外，把他當成年幼孩子給予獎勵。

現時藥學院已經取錄了納基，他表示會努力實現目標，又勉勵他人，「我很慶幸沒有讓年齡阻止了我，年歲漸長只會增長我更多智慧！」。