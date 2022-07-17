一答即出賣年齡！網民試探新同事年紀　問有冇搭過熱狗巴士即露餡

乘搭「熱狗」（無冷氣巴士）是港人的集體回憶，有打工仔近日於討論區發文分享猜測年輕人大約年齡的方法，是問對方有否乘搭過「熱狗」，指出日前有名年輕新同事入職，因不敢直接問對方年齡，於是改問小時候有否乘搭過「熱狗」，對方回答沒有，他再連同對方的外表猜測，得出的結論是「估佢係99打後出世」。

帖文引起熱議，有網民認為用此方法猜年齡不能作準，「我仔04年出世都有搭過兼有印象喎」、「外國出世返嚟嗰啲，那有機會搭過？」。帖文亦引來網民紛紛回憶以前乘搭「熱狗」的經歷，「坐上面車頭打開隻窗，架車一路行啲風吹入來真的爽到」、「60年代初搭過尾上車手拉閘售票打釘雙層巴」。



有打工仔近日於討論區發文分享猜測年輕人大約年齡的方法，是問對方有否乘搭過「熱狗」。（九巴網頁圖片）

該名打工仔於香港討論區以「想知一個人係咩年齡層，問佢有冇搭過熱狗巴就知」為題發文表示，之前問過1997及98年出生的同事，都說有乘搭過「熱狗」，唯獨99年出生的同事稱可能有乘搭過，但因年紀太小而沒印象。他說，若有人「答冇嘅話，你就知大家嘅年齡差幾遠」。

他又憶述，小時候乘搭「熱狗」很開心，因有自然風吹進車內，讓他覺得很精神，不像現時乘搭冷氣巴士因太焗而「眼瞓」和頭痛。他笑說「最多細個成日都俾阿媽鬧我伸隻手出去咋嘛，呢啲回憶同後生嘅人就難啲有共鳴啦」。

全港「熱狗」於2012年5月8日退役，大批巴士迷於當天晚上送別九巴16線巴士。（九巴網頁圖片）

有網民不認同樓主的分辨年齡方法，指出「熱狗12年退役，99年出世嗰啲當年13歲，可能住港島，否則點都搭過一兩次，最記得以前搭11D坐利蘭熱狗好好飛，啲風吹得好大」、「10歲以下係無搭過，99後成日都會找機會搭，九巴16線係最後熱狗日子」、「我2000年後都有坐過，唔通我記錯？」。

有網民分享以前乘搭「熱狗」的回憶，「上層仲畀食煙時成日吸二手煙，又見住班人放飛劍（吐痰），夏天坐熱狗行香隧（香港仔隧道）經常塞車，喺度焗桑拿吸廢氣，下雨天好多位濕咗要抹乾」、「記得細個搭嘅巴士有粒好細嘅圓形紅色掣喺車頂俾人㩒落車的，仲有係上咗車行去中間，有個阿嬋售票員揸住幾疊唔同顏色嘅飛喺度賣，搭遠啲就收貴啲，太耐了唔記得晒」、「最記得係按鐘落車唔係一粒粒嘅按鈕，而係放天花板、長條型嘅膠，按邊個位都ok，呢個設計真係天才」。