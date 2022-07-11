珀麗灣巴士司機榮休　每朝打招呼熱心服務獲激讚　居民不捨送祝福

所謂敬業，就是在專業領域內專注將工作做至極致。珀麗灣有居民日前發文，指得知1位服務多年的巴士司機即將榮休，大讚對方上班時總會向每位乘客講「早晨」打招呼，下車時亦會提醒大家帶齊個人物品，熱心服務的態度令人非常深刻。不少街坊得知消息也直呼不捨，感嘆巴士公司失去寶貴人材，又紛紛祝福該司機人生下半場有好發展。



珀麗灣有居民日前發文，指得知1位服務多年的巴士司機即將榮休，大讚對方上班時總會向每位乘客講「早晨」打招呼，下車時亦會提醒大家帶齊個人物品，熱心服務的態度令人非常深刻。（資料圖片）

「早晨」、「你好」，簡單一句問候令整個珀麗灣居民也留下深刻印象。有該區街坊日前發文，指區內1名屋苑巴士司機服務多年仍然保持敬業態度，多數於早更當值的他除了會向每位上車乘客打招呼外，到達目的地時也會大聲叮囑乘客、「帶齊私人物品，攞齊嘢，拜拜拜拜」，從不因乘車人數多少而改變，「如果有30個乘客上車，他會說30次以上，有多無少。如果你有搭過佢開的巴士你就每次都聴到，也知道我講乜」。

她大讚巴士叔叔駕駛時非常穩定，每早見到對方也倍感親切，「聽到他每次的早晨問好、叮囑帶齊嘢的說話，我都會覺得他滿滿的正能量感染了我」。她又佩服「早晨巴士叔叔」多年來發自內心服務，即使沒有乘客回應也不介意，「我相信他公司沒有要求他要向乘客說這些說話，更沒有讚揚他如此熱心服務而支付他更多的酬勞，因為其他司機也沒像他榜樣一樣這樣做，但他就這樣每天自願地額外服務咗我哋咁多年」。

該街坊表示，早前乘車時偶然得知「早晨巴士叔叔」今日（11日）將會榮休，故鼓勵一眾居民可把握機會向叔叔說聲「謝謝」及好好道別，「以答謝他過去一直默默為我們這個小島發放正能量」。

不少居民得知巴士叔叔退休的消息也直呼不捨，認為巴士叔叔退休是街坊的共同損失，又紛紛祝福該司機人生下半場有好發展。（資料圖片）

不少居民得知消息也直呼不捨，認為巴士叔叔退休是街坊的共同損失，「真係可惜損失一位敬業樂業、友善溫馨的司機」、「司機叔叔真係好有禮貌，心地善良亦都勁有責任感，咁多年，真係未試個見到好似佢咁窩心的」、「向這車長叔叔致敬，對人對工作熱誠的人不是處處常常遇到的，之前早上遇上他也會令早上返工前加添溫暖」。

亦有不少街坊向叔叔的退休生活送上祝福，「永遠都會記得呢位司機的熱誠，希望佢退休生活愉快身體健康，感謝他為居民服務」、「佢真係好有心，好窩心，非常之欣賞佢，希望呢位司機將會生活開開心心及健健康康」、「搭佢車真係會特別醒神！將心比心，如果有乘客主動同司機講早晨，司機都一樣會開心，既然『早晨司機叔叔』教會咗我哋呢樣嘢，我哋可以學佢一樣pass it forward」。