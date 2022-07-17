屋企驚見一群「長腿巨蟲」高速彈跳　內行人叫唔好殺：係曱甴剋星

這是什麼蟲？一名網友在家中大掃除時，驚見一隻「長腳黑身」怪蟲，而且還會快速彈跳逃跑，嚇得她崩潰上網詢問，引來行家一看大喊別殺死會出事：「我30年沒看過牠了！別殺！」



該名網友在臉書「爆系知識家」指出，租屋處是舊公寓2樓，每天都有打掃，門窗排水孔也都有關閉，但總是會出現奇妙生物，最近大掃除時就看見這種不知道名字的蟲，而且出沒好幾隻，彈跳移動速度極快：「請問一下有人知道這是什麼蟲嗎？」

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此文一出後，不少過來人著急大喊，「我好久沒遇到了耶，小時候常看到」、益蟲，我30年沒看過他了！別殺！」、「不小心被咬到很痛」、「我老家木頭櫃子長期有住戶，無害不用理牠」、「我家前兩天才有一隻飛來飛去」、「印象中長輩好像說過叫『一鞠躬』、『點點頭』」、「拜拜蟲，抓後兩隻後腿他會拜拜」。

此外，行家一看急喊，千萬不要殺掉，這是益蟲蜚蠊瘦蜂，「吃蟑螂的好朋友」、「蟑螂剋星之一（白額高腳蛛也是）請別殺牠」、「抓牠的腳牠會跟你敬禮，所以有人說會敬禮的蟲或會拜拜的蟲」。

根據環境資訊中心官網介紹，蜚蠊瘦蜂又有「旗蜂」、「旗腹蜂」之稱，產於溫帶、亞熱帶地區，在分類上為膜翅目瘦蜂科，成蟲能靠著嗅覺搜尋蟑螂新產下的卵鞘，接著刺入產卵管將自己的卵產於其中，一隻幼蟲的寄生，至少可以摧毀10幾隻即將誕生的蟑螂。

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