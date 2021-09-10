昆蟲界Iron Man　綽號「惡魔鐵甲蟲」　汽車輾過毫髮無傷

在很多人的印象中，如果蟲子遭遇汽車碾壓，必定是啪一下，非死即殘。但蟲與蟲的體質不能一概而論，例如這隻鐵錠甲蟲（Phloeodes diabolicus）就號稱堅不可摧，當然牠的另一個稱呼或許更響亮——惡魔鐵甲蟲。



為了測試牠的抗壓能力，昆蟲學家Jesus Rivera就做過一個實驗，他將惡魔鐵甲蟲放在停車場上，然後讓一個朋友開著一輛車壓了過去。車輪碾過後，本以為一動不動的牠已經喪命於車輪下了，但結果牠其實是在裝死，把車輪的攻擊都防住了。

儘管土地與輪胎都有可能會給蟲子帶來一些保命的機會，但牠的頑強程度還是驚訝到了這位學者。他還發表了相關論文，專門研究了這種蟲子的抗壓能力。

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所以，這種小蟲子到底有什麼神奇之處？惡魔鐵甲蟲名字很兇，但其實個頭並不大，生活在美洲乾旱地區，以樹皮下的真菌為食，最長壽命可達八年。這種蟲子在進化的過程中逐漸放棄了顏值，全身看起來像是一塊石頭或者小糞球。但同時，牠的防禦力達到了巔峰，身上的鎧甲甚至被稱為自然界最堅硬的材料之一。

具體來說，牠可以承受大約相當於15公斤的力，是其他類似甲蟲的2倍多，同時相當於自身重量的39000倍，這相當於一個70公斤的人在大約20多頭藍鯨的重量下存活下來。甚至有報導稱，早期科學家將其做成標本的時候，常用的固定釘會因為蟲子堅硬外殼的防禦力過高而發生彎曲。加利福尼亞大學的專家描述稱，牠就如同一輛小坦克。

所以，牠的抗壓能力為什麼這麼出眾？科學家分析後發現，牠的外骨骼富含蛋白質，而且牠的內角質層比其他類似昆蟲更厚，這種結構有可能幫助牠吸收壓力。另外惡魔鐵甲蟲的鞘翅以巧妙的方式融合到了一起，中間的縫合線被研究人員描述形容更像是一個拼圖，互相咬合連接，如同鎖在一起的盔甲。另外，牠的橫向支撐還有3種獨特的類型，交叉型、閉鎖型和獨立型。其中交叉型的結構是最堅固的部分，閉鎖型、獨立型則缺乏牢固連接。關節在相互配合的過程中，交叉支撐負責抗壓，保護甲蟲的重要器官免受傷害，另外兩種則讓外骨骼更容易變形。

所以簡單理解的話，這種蟲子擁有更多的連鎖部分，而這種結構有助於分散壓力，也就是當壓力開始擠壓身體的時候，牠不會強行支撐，而是更有韌性的層層分開，會通過連接點的變形來緩沖壓力，更為均勻地消耗能量。也有人將這種結構比喻成俄羅斯套娃，即使外層有所損傷，但內部不會重傷，活下來的機率也就更大。因此，牠們的防禦手段通常起手就是一個裝死，然後龜縮防禦，身體上的凹槽可以用來收納肢體，接下來就是憑藉過硬的身體素質抵禦捕食者。足夠幸運的話，捕食者一頓刮痧後，或許就會放棄攻擊了。這可能就是傳說中的，因為怕死就全點了防禦力吧。

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