網紅直播刮彩票中1200萬　哭喊「想回家」後熄機　粉絲勸勿做1事

時來運到！韓國Twitch網紅直播主「RURUFLOWER」（꽃팔이／台譯賣花人）13日在直播時玩刮刮樂彩票，真的刮出了20億韓元（約1200萬港元）大獎，即場失控痛哭尖叫，稱「該怎辦，快瘋了」、「我想回家」，還訴說自己很多時直播一天零打賞，但仍直播10小時只因為覺得有趣。賣花人本身在首爾開花店，她不算人氣直播主，但事件在多個平台及外國瘋傳，粉絲暖心提醒她千萬別提及個人訊息。賣花人隨後交代稱會離開首爾回老家，打算休息一段日子，安頓好會向粉絲交代。



韓國網紅直播主賣花人直播時刮彩票，未料真的中了20億韓元的大獎。（Twitch「RURUFLOWER」影片截圖）

韓國直播主賣花人於13日在Twitch直播時玩刮刮樂彩票，未料竟刮出20億韓元大獎，她平日在自己的花店直播，這些錢足夠她改變人生。當時的直播不多人觀看，但事件被撰文在網上瘋傳，中獎片段隨即被轉載到包括Twitter、TikTok及YouTube等平台。

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她中獎時一秒淚崩，眼淚直流激動指住彩票展示，「我該怎辦？我真的贏了」、「快瘋了」，還說「我想回家」，自己會哭住收拾行李，之後起身伸手摸鏡頭想熄機。賣花人訴說自己有時整天直播都收不到課金打賞，仍經常直播10小時，因為覺得有趣好玩，還計起自己中獎後要交稅，應該會先拿到10億韓元等。有粉絲提醒她直播中刮彩票不是明智舉動，尤其她中了大獎，必定會被媒體廣傳，可能會引起不法之徒關注，別在直播提到個人訊息。

賣花人不算超人氣直播主，2020才開始在Twitch直播，現時有1.2萬粉絲，網站數據顯示她的直播平均收視為147人。她本人是花商，在首爾開設名叫「Reuvan Flower」（르반플라워）的花店，平日會在IG展示產品。

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她隨後在直播平台討論區向粉絲交代，自己至今難以整理思緒，人已不在首爾，還未領到獎金但會離開一段時間，感謝大家支持。她想先回老家休息一段時間，安頓好後會直播作通知。有粉絲留言稱可能再也看不到她的直播，希望她保重。

不過，事件傳至外國引來不少「酸民」攻擊，指她中獎一刻「這是我聽過最討厭的聲音」、「這是彩票廣告嗎？」，又質疑她是否要就獎金繳納巨額稅項，「太神奇了，但有看直播的孩子別因花去買彩票」。外媒則表示，Twitch上涉及賭博成份的直播內容大受歡迎，但一直備受爭議。

（綜合）