苦盡甘來！澳難民家庭中「史上最大獎」　逃過戰亂獲豪宅百萬現金

經歷一場又一場戰爭，這個非洲難民家庭終於否極泰來，得到幸運之神眷顧而穫得安穩新家。澳洲1個來自東非國家布隆迪的難民家庭，日前買彩券中了醫學研究基金會「有史以來最大的大獎」，獲得1棟價值300萬澳元（約1630萬港元）的豪宅及100萬澳元（約543萬港元）獎金。夫婦抱着3歲女兒進入豪宅後都喜極而泣，2人分別經歷過國家內亂、逃難後入住非洲難民營，最終在澳洲相遇結婚，哭稱過去經常要搬到其他非洲國家避戰，結果還是面對一場又一場的戰爭，到澳洲後同樣當上醫護人員，想努力回饋社會。網民齊齊祝賀他們，形容經歷了所有苦痛後，「他們得到夢想中的家了」。



澳洲難民家庭最近中了當地彩券的頭獎，收到值300萬澳元的豪宅及100萬澳元現金。（7news新聞截圖）

這對難民夫婦抵達澳洲後，一直想回饋社會，尼尼納哈茲韋當上看護、姆博內耶任做了護士，2人都是醫護人員，買彩券也沒想過中頭獎，只是當捐錢給醫學研究慈善機構。他們受訪憶述中獎情況，當時電台的人打電話來，說他得到了亨利海灘（Henley Beach）的300萬豪宅及100萬現金，尼尼納哈茲韋叫對方別開玩笑。

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直至周四（16日），他拿到新家鎖匙後發現，一切都是真的，屋內已有齊全套家具很快能入住，一家人流露夢想成真的神情，雙雙落淚。姆博內耶說新家對3歲小女兒和即將誕生的小男孩非常完美，她的預產期是今年8月，忍不住眼淚狂流。回想起過去艱苦生活，2人經常由一個國家搬去另一國家，卻經歷一場又一場的戰爭，現時未仔細想怎用獎金，但計劃回鄉探親。

澳媒指，醫院研究基金會（The Hospital Research Foundation Group ）是為醫學研究、改善醫院護理及社區服務籌款的機構，這次頭獎號稱該機構「有史以來最大的大獎」，共賣出20萬張彩券。開獎前機構還有片段及文章介紹大宅，內有4個房間、開放式廚房、度假式泳池、燒烤設施等，單是主人房裏面已包括設置好大型化妝台、步入式衣櫃、套間、天窗等。

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許多網民大讚事件暖心，直言他們兩夫婦經盡苦難，一直努力工作，「保持謙卑的人得到回報」，「希望他們享受新生活」、「這個故事溫暖了我的心」。惟仍有當地網民眼紅鬧爆，要求他們交出獎金和屋子，「他們不是澳洲公民」，即被其他人反駁「你已有幸生於自由的國家、沒有戰爭的國家，他們是靠運氣贏了」。

（綜合）

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