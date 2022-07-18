學霸同學成下屬　打工仔自滿：我發展好過佢　網民嘲：好快爬你頭

世事無絕對，勿因一時事業發展比他人好而驕傲自滿！有打工仔於討論區發文表示，最近有名新同事入職，職位比他低，對方第1天上班，才發現原來是中學的同班同學，而且對方當年是學霸，「次次全班第一、二、三名」，但因他更早踏足社會，努力工作升職，所以沒想到「而家當年嘅中學學霸都只係我下屬，要聽我講」。



有打工仔於討論區發文表示，最近中學學霸同學入職做其下屬，讓他感到驚訝。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「曾經嘅中學學霸今日只不過係我下屬」為題發文表示，學霸同事中學時讀書「好勁」，最後成功考入大學，而樓主則「考衰咗」，只能讀高級文憑（Higher Diploma，簡稱HD）。他勉勵即將面對放榜的應屆中學文憑試（DSE）考生，「就算考得衰入唔到U咁又點，而家我發展仲好過當年嘅中學學霸」，又指出於社會工作，人脈比腳踏實地、認真好學勤力更重要。

網民紛紛留言勸樓主勿自視過高，學霸同事有朝一日或會成為其上司，「分分鐘遲啲爬過你頭」、「但可能佢會升得快過你好多」、「來日方長，邊個笑到最後都未知，可能聽日你俾人炒咗或燉冬菇，升佢都唔定」、「如果你公司唔要你或執笠，你試下同你同學一齊轉工，你就知分別喺度。你可能學歷問題，工都冇得見。人要自己增值，唔係同你同學鬥，係同你自己鬥」、「一個營運總監post，你估請大學畢業定HD畢業？斷估要算呢個位都未必到你，因為有啲post係需要你有證書，唔通搵個中學畢業做咩」。