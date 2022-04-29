上司喺座位裝鏡頭監控下屬防偷懶　打工仔肚痛如廁略久即被問原因

為防下屬「蛇王」，上司竟想到裝鏡頭監控，但隨時惹來下屬反感！有打工仔於討論區分享上司的恐怖行為，近日他與一眾同事已經要回辦公室上班，上司雖然在家工作，但為防下屬偷懶，竟在自己位裝鏡頭監視辦公室情況。他有次因肚痛去廁所去久了點，上司即時傳訊息問原因，令他大呼：「依家返工好唔安樂，仲衰過佢喺office！」



有打工仔於討論區表示，上司為防下屬偷懶，竟然在自己的座位裝上鏡頭監視辦公室的情況。（Emiliano Cicero@Unsplash）

該名打工仔於香港討論區以「上司裝咗個cam監視大家！」為題發文，直斥上司「好變態」，指出他的座位在上司座位的後面，會被正面監視。日前他肚痛去廁所去久了點，上司立即傳訊息問為何去這麼久，他不滿道：「去耐咗有咩出奇，你上司個上司都未出聲話我，去廁所都要同你講咩！」

網民紛紛勸樓主向人事部投訴或辭職遠離變態上司，「先同HR投訴，咁算係侵犯私隱」、「佢裝cam有無得到公司批准，如果無，直接同公司講。如果公司默許，咁我勸你都係揾過另一份吧」、「去廁所都計住，冇晒自由，好難頂」、「遇着呢啲上司，建議早走早着」、「真心忍受唔到就搵過分，有啲人做嘢就係咁野蠻」。

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