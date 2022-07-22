400磅巨熊闖入！露營女遭扭斷頸慘死　調查驚揭用呢種洗頭水出事

洗頭水有這獨特氣味隨時出事？美國一名65歲女子露營時，遭一隻400磅野生巨熊襲擊扭斷頸當場身亡。不過調查人員之後有驚人發現，指疑因女死者使用的果香味洗頭水散發出濃烈莓果香味，加上帳篷附近仍有食物，才會吸引巨熊前來，引來殺機。



美國一名65歲女子露營時，遭一隻400磅野生巨熊襲擊扭斷頸當場身亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發去年7月6日，來自加州（California）的65歲女子洛坎（Leah Davis Lokan）在蒙大拿州（Montana）小鎮奧萬多（Ovando）露營，其間遭到超過400磅的巨型灰熊攻擊，由於距離只有幾呎，洛坎甚至能聽到巨熊的呼吸聲，幸好其他登山客即時救援合力把巨熊趕走。

65歲女子洛坎（Leah Davis Lokan）。（網上圖片）

洛坎隨後把帳篷裏的食物搬到附近一棟建築，並取來防熊噴霧保護自己。沒想到約一個小時後巨熊竟折返洛坎帳篷，並打斷了洛坎的頸及脊椎，導致洛坎當場死亡。據報該巨熊年齡4至7歲之間，3天後攻擊附近雞舍時被射殺。

巨熊竟折返洛坎帳篷，並打斷了洛坎的頸及脊椎，導致洛坎當場死亡。（網上圖片）

事件發生一年多後，「跨機構灰熊研究委員會」（Interagency Grizzly Bear Committee）月初發表調查結果，指這頭巨熊已出現「掠奪者本能（predatory instinct），懂得尋找人類的食物。

調查結果也指出，女死者疑因使用了果香味洗頭水，散發出濃烈莓果香氣，加上帳篷附近3米範圍放有食物，於是吸引了巨熊第二次前來襲擊，釀成慘劇。